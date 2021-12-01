Стартап из Академпарка запустил систему по автоматизации розничной торговли

— В какой-то момент мы решили переосмыслить то, что делаем в рамках ДатаКрата и запустили спин-офф: вынесли всю необходимую бизнес-логику в веб-сервис, изменили пользовательский интерфейс и сфокусировались на малой рознице до десяти магазинов, — поделился Никита Николаенко, CEO проекта.

Сейчас Entersight представляет собой веб-приложение, которое обеспечивает бесперебойный доступ к инструментам торговли. Среди них — система учета товара, которая интегрирует с государственными системами и кассовой программой. За счет автоматизации сервис исправляет ошибки сотрудников, помогает оценивать продажи и на основе полученных данных прогнозирует объем товара для заказа, а также контролирует процесс движения товара от поставщика в руки покупателя.

Таким образом, внедренное решение позволяет повысить выручку предприятия в среднем на 20-30%, освободить порядка 50% денег, «зависших» в товарных остатках из-за неправильного прогнозирования заказа, сократить персонал за счет оптимизации бизнес-процессов, расчетно-кассовых операций и предпродажной подготовки.

— Мы собрали лучшие практики, которые окажут лучшее воздействие на бизнес и будут достаточно просты в использовании для малых торговых предприятий, — добавил Никита Николаенко.

На данный момент команда продолжает разрабатывать первую версию веб-приложения и ведет обзвон с прицелом на предпродажи. Уже сейчас достигнуты договоренности о предзаказе с четырьмя розничными сетями.