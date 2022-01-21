Экс-чиновники регионального министерства природных ресурсов предстанут перед судом за взятки

Прокуратура Ордынского района Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших сотрудников отдела лесных отношений регионального министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает прокуратура региона.

В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются по ч.3 и пп.«а, в»ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки).

— По версии следствия, чиновники получили от представителей лесопользователей свыше 1,6 млн рублей в качестве взяток за обеспечение победы в аукционах на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений, их отвод в удобных для предпринимателей местах, незаконные бездействия по выявлению (пресечению) нарушений лесного законодательства, а также общее покровительство (попустительство), — говорится в сообщении.

Кроме того, бывший инженер отдела лесных отношений передал своему начальнику взятку, чтобы тот не привлекал его к ответственности за нарушение трудовой дисциплины, а также общее покровительство и попустительство по службе.

На имущество обвиняемых стоимостью свыше 7,5 млн рублей (наличные денежные средства, карабины, автомобиль, квартиру и земельный участок) наложен арест.

Уголовное дело будет направлено в Ордынский районный суд для рассмотрения по существу.