В условиях пандемии больничный лист можно будет оформить заочно

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила во время заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, что, если ситуация с распространением коронавирусной инфекции в РФ ухудшится, то на время подъема заболеваемости предполагается ввести такую меру, как заочное оформление листков нетрудоспособности.

Какие категории людей имеют право оформлять больничный лист заочно и каковы юридические отличия между оформлением листка нетрудоспособности с участием врача и без участия специалиста, сообщил Александр Южалин, эксперт по трудовому праву SuperJob.

По словам эксперта, в случае возникновения угрозы распространения вирусных заболеваний, порядок выдачи листков нетрудоспособности может быть временно изменен для отдельных категорий граждан.

— Например, в 2020 году правительство РФ издало несколько постановлений, которые определяли временные правила оформления листков нетрудоспособности дистанционно для тех граждан, которые должны быть соблюдать режим самоизоляции и находиться на карантине. Такое время также подлежало оплате (в виде пособия), для чего гражданину необходимо было дистанционно обратиться за оформлением листка нетрудоспособности через личный кабинет на сайте Фонда социального страхования (ФСС) или через Госуслуги. Во многих субъектах РФ данный вопрос был регламентирован соответствующими нормативными актами субъекта РФ, — напомнил Южалин.

Не исключено, что при угрозе массового распространения нового штамма коронавирусной инфекции «Омикрон» соответствующие органы власти издадут ряд нормативных актов, которые вновь позволят гражданам воспользоваться возможность по оформлению листков нетрудоспособности дистанционно, считает эксперт.

Однако, как и в предыдущие годы, скорее всего, такая возможность будет предоставлена для лиц, которые вынуждены в силу определённых обстоятельств соблюдать режим самоизоляции.