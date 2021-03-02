Экс-главе ТУАД продлили срок

По ходатайству следователя по особо важным делам Западно-Сибирского СУТ СК России, суд Железнодорожного района Новосибирска продлил срок содержания под стражей главе территориального управления автодорог Михаилу Чуманову и ещё одному из фигурантов дела. Об этом сообщает пресс-служба суда.

— Продлен срок содержания под стражей в отношении Листопада И.Н. и Чуманова М.В. на 03 месяца 00 суток, а всего до 05 месяцев 04 суток, то есть до 26 мая 2021 года, — говорится в сообщении судебной пресс-службы. — Постановления не вступили в законную силу.

Напомним, что уголовное дело в отношении Михаила Чуманова, подозреваемого в получении взятки, было возбуждено в конце декабря 2020 года. По версии следственных органов, подозреваемый через посредника, которым выступал его брат, получил от двоих представителей коммерческих организаций взятки в виде денег в суммах 100 тыс. рублей и 5 млн. рублей за свое общее покровительство в отношении представляемых ими организации, которое выражалось в сохранении ранее наработанных и формировании новых договорных отношений, при выполнении государственных контрактов по ремонту, реконструкции, строительству и содержанию автомобильных дорог Новосибирской области.

24 декабря опять же по ходатайству следствия в качестве меры пресечения для главного подозреваемого избрал содержание под стражей. Изначально срок был определён в месяц и пять суток — до 26 января 2021 года.

Михаил Чуманов был назначен руководителем Территориальное управление автодорог в конце февраля 2018 года после того, как предыдущий руководитель оставил свою должность по собственному желанию. Ранее работал заместителем гендиректора компании «Газпромнефть – Новосибирск».

Напомним, что с начала года на территории Новосибирской области было возбуждено ещё одно дело о взятке. Фигурантом дела выступил руководитель строительной компании МКУ «УКС». В настоящее время проведены необходимые следственные действия с участием подозреваемого.