Кафе в Первомайском сквере снесут до 2023 года

Первомайский сквер в качестве зоны отдыха в центре города утратил свой привлекательный облик. Он наполнился различными арт-объектами, у которых нет законченных форм. Об этом шел разговор на совещании в мэрии, где рассматривался проект благоустройства сквера.

— Надо все восстанавливать, возвращаться к исходной задумке автора проекта — архитектора Владимира Тейтеля. Самое главное — зеленая зона. Мы привыкли к тому, что чем больше деревьев, тем лучше. Специалисты говорят, чтобы деревья росли, зелени было много, надо обеспечить каждому дереву жизненное пространство. Поэтому в сквере проведут санитарную уборку старых деревьев — преимущественно тополей и кленов. Чтобы раскрыть пространство, равномерно рассадят зелень. Будет решен вопрос дефицита кустарников, — отметил во время пресс-подхода мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Сегодня мы утвердили дизайн-проект: внешний вид сквера, его планировку. После разработки проектно-сметной документации будем решать вопрос финансирования.

Дизайн-проект предполагает реконструкцию всех дорожек, реставрацию большого фонтана и фонтана с медведем, на аллеях увеличится число лавочек. Напротив аллеи связистов имени А.И. Никулина появятся часы. Также предлагается выделить входную зону со стороны Главпочтамта, убрав несколько секций забора.

— Кроме того, нам нужно решить еще ряд организационных моментов, например судьбу расположенных в сквере павильонов. Аренду земли, которую они занимают, в связи с пандемией продлили до 2023 года. Но их все равно придется убирать — в концепции развития Первомайского сквера их нет. И не должно быть, — подчеркнул Локоть.

Торговые павильоны с территории Первомайского сквера уберут, так как они не вписываются в концепцию развития этой зеленой зоны.

Напомним, что вопрос о законности размещения кафе на территории Первомайского сквера давно волнует общественников. В сентябре 2020-го демонтировали бар-кафе «Аквариум». Что касается здания, в котором располагаются «Перчини» и Park Cafe, то, по словам мэра, именно у них продлен договор аренды до 2023 года.