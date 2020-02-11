Экс-полицейский получил восемь лет лишения свободы за получение взятки в 1,4 млн рублей

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении в отношении 34-летнего бывшего оперуполномоченного отдела полиции № 8 «Кировский» УМВД по г. Новосибирску по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег и иного имущества за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя), сообщили в СК России по Новосибирской области.

— По данным следствия, с 2015 по 2016 год сотрудник полиции, с целью получения материальной выгоды, предложил лицу, занимающемуся на территории г. Новосибирска незаконной игорной деятельностью предупреждать его о предстоящих проверках со стороны сотрудников полиции за денежное вознаграждение. Первые денежные средства за информацию полицейский получил в феврале 2016 года, а с мая по август 2016 года денежные средства полицейский получал по фиктивному договору займа составленному на 3 млн. рублей. В общей сложности за распространение служебной информации полицейский получил взятку более 1,4 млн. рублей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что приговором суда экс-полицейский осужден к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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