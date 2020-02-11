Четыре долгостроя Новосибирска стали участниками МИП

В Новосибирской области продолжается работа на объектах долевого строительства с использованием механизма масштабных инвестиционных проектов (МИП), сообщили в пресс-службе регионального правительства. Так в 2019 году четыре дома-долгостроя микрорайона Закаменский в г. Новосибирске стали участниками МИП. Каждый жилищно-строительный кооператив (ЖСК) получил государственную поддержку из областного бюджета в размере более 40 млн рублей.

В министерстве строительства Новосибирской области отметили, что на трех домах данной площадки средства использованы полностью. В доме по адресу: Закаменский, 12 завершено возведение коробки здания, выполнена установка окон, строители приступили к внутренним работам. В доме №13 выполнен монтаж фасадной системы, смонтировано большинство внутренних инженерных сетей. В доме № 16 полученные деньги использованы на завершение возведения каркаса здания.

— Указанные меры господдержки совместно со средствами, дополнительно собранными участниками долевого строительства, позволили существенно изменить ситуацию с достройкой проблемных объектов, — подчеркнул заместитель министра строительства региона Алексей Колмаков.

Однако при этом, как подчеркнул замминистра, по дому №11 денежные средства, выделенные в рамках МИПа, не были освоены в течение всего 2019 года.

— В связи с этим, учитывая многочисленные жалобы участников ЖСК, министерство строительства инициировало проверку деятельности руководства ЖСК, в том числе в части нецелевого использования денежных средств, — отметил Алексей Колмаков. — Кроме того, руководство данного ЖСК не предоставило в министерство строительства Новосибирской области необходимый пакет документов по установленной форме для включения объекта в федеральную заявку в ППК «Фонд защиты прав пострадавших граждан – участников долевого строительства» на финансирование в 2020 году.

Отмечается, что вопрос о возможности продолжения работ по достройке дома №11 микрорайона Закаменский г. Новосибирска будет решаться после проведения проверки деятельности руководства ЖСК, а также после предоставления необходимого пакета документов по установленной форме для включения объекта в федеральную заявку в ППК «Фонд защиты прав пострадавших граждан – участников долевого строительства».

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