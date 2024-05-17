Экс-прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву суд ужесточил наказание

Суд ужесточил наказание бывшему прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву суд ужесточил наказание.
Алтайский краевой суд отменил приговор суда первой инстанции и
Назначил экс-прокурору 9,5 лет колонии строгого режима и штраф в двукратном размере суммы взятки, то есть 21,9 миллионов рублей.
Об этом Infopro54 рассказала адвокат Фалилеева Антонина Бартенева.
— Будем подавать кассацию. Так как приговор оглашен сегодня и с сегодняшнего же дня вступил в силу, на подачу кассационной жалобы у нас есть 6 месяцев. Постараемся поскорее это сделать, — пояснила собеседница.
Адвокат добавила, что сейчас Владимир Фалилеев находится в СИЗО Барнаула. В судебном процессе он участвовал посредством видеоконференцсвязи.
Напомним, ранее экс-глава надзорного ведомства был приговорен Ленинским райсудом Барнаула к 9 годам лишения свободы в ИК строгого режима и к штрафу в размере в 5 миллионов 786 тысяч рублей.
Он обвинялся в получении взятки в размере более 10 миллионов рублей от новосибирского бизнесмена, бывшего члена совета директоров АО «Завод «Экран»», Олега Ярового. Экс-прокурор оказывал разного рода услуги: предупреждал о грядущих проверках, жалобах, покрывал нарушения. Взамен он получал от коммерсанта многомиллионные гонорары и дорогие подарки.
Решением суда Фалилеева лишили всех званий и конфисковали имущество на сумму около 3 миллионов рублей. Среди конфискованного числится земельный участок 800 квадратных метров в городе Улан-Удэ, автомобиль HAVAL F7 и три охотничьих карабина: Benelli Argo, Haenel Jaeger и ТОЗ 78-01.
Фото Infopro54.
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