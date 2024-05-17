Мотоциклист сбил мужчину на «зебре» и скрылся в Новосибирской области

В Черепаново Новосибирской области произошло ДТП с участием мотоциклиста и пешехода. Мотоциклист сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места аварии.

По информации пресс-службы ГИБДД по Новосибирской области, инцидент произошёл вечером 16 мая на Красном проспекте в Черепаново. Водитель мотоцикла двигался в сторону улицы Советской.

В результате ДТП 21-летний пешеход получил перелом голени.

На данный момент полиция разыскивает водителя мотоцикла.

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