Экскурсии на теплоходе по Санкт-Петербургу

Историческая красота, атмосферность города на Неве неизменно раскрываются в увлекательных экскурсионных прогулках. Санкт-Петербург можно изучить, исследовать с нестандартного водного положения. Занимательные и интересные обзорные экскурсии и прогулки по Неве, Фонтанке, Мойке дарят множество впечатлений, помогают оценить колорит Северной Венеции. Компания «Белые ночи» успешно организует комфортные путешествия на одно- и двухпалубных теплоходах, чтобы туристы, гости города смогли ознакомиться с его выдающимися архитектурными памятниками и удивительными достопримечательностями. Тематика экскурсий подбирается индивидуально. Вы можете предпочесть романтику белых ночей или поймать волшебные мгновения развода Троицкого и Дворцового мостов. Продолжительность водных прогулок составляет полтора-два часа. На теплоходах работают опытные экскурсоводы.

Достопримечательности Северной столицы: важные и заметные

Дворцовая площадь и Эрмитаж на слуху у туристов из разных стран. Выдающиеся шедевры мирового искусства хранятся в этом знаменитом музее. Эрмитаж славится полотнами Рембрандта, Да Винчи, Рафаэля и другими культурными памятниками, имеющими особую ценность. На Дворцовой площади обожают фотографироваться гости столицы. В центре возвышается Александровская колонна, которую установили еще во время правления Николая Первого. А за создание уникального памятника отвечает француз Монферран. Среди других выдающихся достопримечательностей Петербурга замечены:

изысканный и оживленный Невский проспект — главная улица Северной столицы, которая заполнена городскими музеями, театрами и церквями;

— главная улица Северной столицы, которая заполнена городскими музеями, театрами и церквями; Казанский собор , при советской власти превращенный в Музей истории религии и атеизма — но ему давно возвращен статус кафедрального собора;

, при советской власти превращенный в Музей истории религии и атеизма — но ему давно возвращен статус кафедрального собора; памятник «Медный всадник» , увековечивший имя Петра Первого — воздвигнут во времена правления Екатерины Великой;

, увековечивший имя Петра Первого — воздвигнут во времена правления Екатерины Великой; Петропавловская крепость , с которой и началась история города — величественная цитадель, обозначившая притязания России на Балтику;

, с которой и началась история города — величественная цитадель, обозначившая притязания России на Балтику; Русский музей , где можно увидеть полотна известных живописцев, включая Айвазовского, Сурикова, Брюллова и других легендарных соотечественников;

, где можно увидеть полотна известных живописцев, включая Айвазовского, Сурикова, Брюллова и других легендарных соотечественников; храм Спаса на Крови — уникальное явление в мировой архитектуре. Площадь его мозаик достигает семи тысяч квадратных метров;

— уникальное явление в мировой архитектуре. Площадь его мозаик достигает семи тысяч квадратных метров; Михайловский замок , хранящий трагичную историю убитого императора — Павел Первый прожил в нем всего сорок дней до рокового заговора;

, хранящий трагичную историю убитого императора — Павел Первый прожил в нем всего сорок дней до рокового заговора; крейсер «Аврора» стал одной из знаменитых смотровых площадок Санкт-Петербурга;

стал одной из знаменитых смотровых площадок Санкт-Петербурга; парк на Елагинском острове в северной части города — отличное место для прогулок, осмотра дворцовых площадей, Музея художественного стекла и конюшен. Иван Елагин — дворянин, которому принадлежал парк. Он получил одноименное название и знаменит живописными локациями для увлекательных прогулок.

На теплоходе по главным рекам Петербурга

Гранитные набережные, изучение города с нового ракурса, эффектные шоу и рассказы экскурсоводов — все это составляющие водных прогулок по Северной столице. Во время пребывания на палубе комфортного теплохода каждый турист сможет подробнее ознакомиться со следующими достопримечательностями:

Кунсткамера;

Исаакиевский собор;

Эрмитаж;

Мраморный и Зимний дворцы;

Петропавловская крепость;

стрелка Васильевского острова.

Организуются дневные и ночные прогулки, которые помогают оценить Северную Венецию в разное время суток, увидеть ее преимущества при естественном и искусственном освещении, ознакомиться с интересными фактами.

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Судоходная компания «Белые ночи»

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