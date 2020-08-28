Экскурсии на теплоходе по Санкт-Петербургу

Историческая красота, атмосферность города на Неве неизменно раскрываются в увлекательных экскурсионных прогулках. Санкт-Петербург можно изучить, исследовать с нестандартного водного положения. Занимательные и интересные обзорные экскурсии и прогулки по Неве, Фонтанке, Мойке дарят множество впечатлений, помогают оценить колорит Северной Венеции. Компания «Белые ночи» успешно организует комфортные путешествия на одно- и двухпалубных теплоходах, чтобы туристы, гости города смогли ознакомиться с его выдающимися архитектурными памятниками и удивительными достопримечательностями. Тематика экскурсий подбирается индивидуально. Вы можете предпочесть романтику белых ночей или поймать волшебные мгновения развода Троицкого и Дворцового мостов. Продолжительность водных прогулок составляет полтора-два часа. На теплоходах работают опытные экскурсоводы.
Дворцовая площадь и Эрмитаж на слуху у туристов из разных стран. Выдающиеся шедевры мирового искусства хранятся в этом знаменитом музее. Эрмитаж славится полотнами Рембрандта, Да Винчи, Рафаэля и другими культурными памятниками, имеющими особую ценность. На Дворцовой площади обожают фотографироваться гости столицы. В центре возвышается Александровская колонна, которую установили еще во время правления Николая Первого. А за создание уникального памятника отвечает француз Монферран. Среди других выдающихся достопримечательностей Петербурга замечены:
Гранитные набережные, изучение города с нового ракурса, эффектные шоу и рассказы экскурсоводов — все это составляющие водных прогулок по Северной столице. Во время пребывания на палубе комфортного теплохода каждый турист сможет подробнее ознакомиться со следующими достопримечательностями:
Организуются дневные и ночные прогулки, которые помогают оценить Северную Венецию в разное время суток, увидеть ее преимущества при естественном и искусственном освещении, ознакомиться с интересными фактами.
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Судоходная компания «Белые ночи»
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