Росавтодор в одностороннем порядке расторгает договор с «Сибмостом»

Российское управление автомобильных дорог (Росавтодор) расторгло госконтракт на строительство Восточного обхода Новосибирска стоимостью 10,3 млрд рублей, который начала возводить в 2013 году дорожно-строительная компания «Сибмост», из-за отставания от графика работ, передает агентство ТАСС со ссылкой на Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства (Сибуправтодор).

— 31 июля ФКУ «Сибуправтодор» направило в подрядную организацию АО «Сибмост» решение об одностороннем отказе от исполнения госконтракта на строительство I этапа Восточного обхода Новосибирска. В соответствии с условиями контракта, он считается расторгнутым в одностороннем порядке через 10 дней после надлежащего уведомления, — сказала собеседница агентства, уточнив, что 8 сентября решение должен подтвердить Арбитражный суд Новосибирской области.

Напомним, сроки строительства Восточного обхода неоднократно менялись, в том числе в связи со сложной экономической ситуацией в АО «Сибмост» и сменой собственников в компании. В 2019 год «Росавтодор» подтвердил готовность принять и оплатить работы по объекту в сумме не менее миллиарда рублей. Сроком ввода по контракту указывался 2021 год . Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказывал надежду, что нынешние руководители «Сибмоста» свои обязательства в 2019 году выполнят. Первый этап Восточного обхода — 20-километровый участок от Кольцово до Раздольного компания должна была сдать в 2016 году.

Напомним, Арбитражный суд признал «Сибмост» банкротом в мае. В мае апелляционная инстанция подтвердила это решение. В компании ситуацию комментировать отказались.

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