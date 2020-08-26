Эксперт Банка «Левобережный» выступил на онлайн-конференции рейтингового агентства «Эксперт РА»

Спикерами онлайн-конференции «В федеральных сетях: как выживают региональные банки», организованной при поддержке Ассоциации банков России, стали представители региональных банков, Ассоциации «Россия», а также аналитики рейтингового агентства. Эксперты обсудили проблемы региональных банков и возможные решения по стимулированию и поддержанию стабильности банковской системы на региональном уровне.

Рейтинговое агентство представило участникам конференции результаты обзора преимуществ, проблем и перспектив региональных банков, а также рейтинг финансовой устойчивости региональных банковских систем.

По словам аналитиков, важными факторами, положительно влияющими на уровень рейтинга региональных банков являются конкурентоспособность бизнес-модели и адекватность финансового профиля. Как правило, региональные банки с высоким рейтингом – это универсальные банки, которые активно развивают цифровые каналы обслуживания клиентов. Среди ключевых преимуществ таких банков эксперты выделили скорость принятия решений по кредитным заявкам, точное понимание потребностей местной клиентской базы, наработанные в регионе связи. К числу недостатков аналитики отнесли ограниченные лимиты кредитования крупного бизнеса, отставание в цифровых каналах, а также ограниченный регионом масштаб деятельности.

Несмотря на очевидные преимущества региональных банков и на то, что именно их существование положительно сказывается на расширении спектра услуг для частных клиентов и регионального бизнеса, по данным отчета, за последние семь лет количество и масштабы деятельности региональных кредитных организаций существенно сократились. По мнению экспертов, важным фактором развития региональных банков могут стать программы господдержки на разных уровнях, в том числе за счет установления более лояльных требований по рейтингам, необходимых для участия в данных программах.

Рассказывая об опыте Банка «Левобережный», заместитель генерального директора и член Правления Анна Насонова выделила ключевые факторы, которые позволяют банку уже 30 лет оставаться на рынке и достойно конкурировать с ведущими игроками в Сибирском федеральном округе: это «скорость, время и расстояние». Также Анна Насонова отметила гибкость и индивидуальный подход к каждому клиенту за счет дифференцированной системы андеррайтинга. Кроме того, спикер сказала, что анализ и применение лучших практик ведущих игроков банковского сектора также стимулирует развитие и поддерживает жизнеспособность банка: «В настоящий момент, анализируя успешный опыт конкурентов, мы перестраиваем привычную систему управления, понимая, что банк существует, пока существуют его клиенты. Задача по привлечению клиентов и сохранению действующих – является для нас приоритетной. Использование новых инструментов позволяет нам более гибко выстраивать взаимоотношения с клиентами и точечно предлагать им продукты и услуги».

Анна Насонова подчеркнула, что развитие регионального банка невозможно без сильной профессиональной команды и вовлечения всех сотрудников в работу. Также, чтобы удерживать свои позиции на рынке, особенно в сложившейся экономической ситуации, необходимо быть технологичными и развивать дистанционные каналы взаимодействия с клиентами. Банк «Левобережный», выбрав путь коллаборации с крупнейшими IT-компаниями, имеет возможность смотреть, всё, что есть на рынке и приобретать самые оптимальные решения. Кроме того, банк развивает собственные сервисы, такие, как ОНЛАЙН-офис для юридических лиц.

Говоря о проблемах, с которыми сталкиваются региональные банки, спикер провела аналогию с малым бизнесом реального сектора экономики, сравнив региональный банк в масштабах банковской системы с малым бизнесом. Анна Насонова сказала, что Правительство РФ старается оказать поддержку малому бизнесу, однако, региональные банки такой поддержки не видят: «Господдержка направлена на крупные федеральные банки, которые имеют преимущества, как в вопросах ликвидности, так и в вопросах распределения ресурсов в работе с федеральными программами. Не имея доступ к дешевым ресурсам, региональные банки вынуждены ставить вопрос эффективности на второе место после ликвидности. Но, именно региональные банки являются системой капилляров в кровеносной системе экономики родных регионов: они направляют средства на развитие своих территорий, работают со всеми клиентами, независимо от размера и качества, понимают нужды и потребности локального рынка и осуществляют точечную доставку кредитных продуктов для своих клиентов»,- резюмировала спикер.

Полную версию онлайн-конференции, а также доклады спикеров можно посмотреть на сайте рейтингового агентства «Эксперт РА».

Напомним, что Банк «Левобережный» (ПАО) является крупнейшим региональным банком в Сибирском федеральном округе, его сеть формируют 62 офиса в Новосибирске, Новосибирской, Кемеровской и Томской областях, Красноярском и Алтайском краях. Банк «Левобережный» — универсальный банк, его клиентами являются более 400 000 тысяч частных клиентов и около 17 000 компаний малого, среднего и крупного бизнеса. По многим показателям он входит в ТОП-100 лучших в стране и занимает 42 сточку в списке самых надежных банков России по версии Forbes. В 2019 году «Эксперт РА» повысило рейтинг банка до уровня «ruA-» со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга было связано с органическим ростом масштабов бизнеса банка при улучшении качественных характеристик кредитного портфеля и поддержании высокой прибыльности деятельности.