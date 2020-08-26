Область получит разрешение на строительство поликлиник в октябре

— В октябре мы готовы получить разрешение на строительство 7 поликлиник и выйти на подготовку площадки: ограждение территории и т.д. Выход на площадку и начало строительства объектов в этом году сомнения не вызывает, — заявил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Сейчас пакет документов, подготовленный регионом, находится на экспертизе. Сдать поликлиники инвестор должен в декабре 2022 года.

Напомним, проект по строительству в Новосибирске 7 поликлиник реализует ООО «Седьмая концессионная компания» (входит в медицинский субхолдинг Группы «ВИС») в рамках государственно-частного партнерства. В начале августа представители группы презентовали ГЧП-проекты поликлиник. Их совокупная емкость приема пациентов — 6467 посещений в смену. Проект предусматривает не только проектирование и строительство зданий, но и их оснащение оборудованием нового поколения: комплексы для компьютерной томографии МРТ, маммологические системы, УЗИ и рентгенологическое оборудование.

Объем капитальных затрат на создание сети объектов, зафиксированный в соглашении о ГЧП, составляет 7,8 млрд рублей, из них 1,6 млрд рублей — собственные и заемные средства Группы «ВИС». В этом году по проекту выдан капитальный гран 600 млн руб.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области