Область получит разрешение на строительство поликлиник в октябре

— В октябре мы готовы получить разрешение на строительство 7 поликлиник и выйти на подготовку площадки: ограждение территории и т.д. Выход на площадку и начало строительства объектов в этом году сомнения не вызывает, — заявил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.
Сейчас пакет документов, подготовленный регионом, находится на экспертизе. Сдать поликлиники инвестор должен в декабре 2022 года.
Объем капитальных затрат на создание сети объектов, зафиксированный в соглашении о ГЧП, составляет 7,8 млрд рублей, из них 1,6 млрд рублей — собственные и заемные средства Группы «ВИС». В этом году по проекту выдан капитальный гран 600 млн руб.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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