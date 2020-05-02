Эксперты HeadHunter выяснили, как работодатели и соискатели Сибири переживают «коронакризис»

Эксперты сибирского представительства hh.ru, сайта по поиску работы и персонала, проанализировали, как изменился рынок труда в связи с ограничительными мерами из-за распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что количество вакансий и резюме в Сибири сокращается на протяжении всего апреля — однако падение нельзя назвать критичным, понедельная динамика составляет в среднем —3%. Важно, что для рынка труда в целом характерно некоторое замедление к концу апреля – обычно в этот период, накануне длительных праздников, активность работодателей и соискателей падает, 2020 год не стал исключением.

— Критичных изменений на рынке труда не наблюдается, ситуация такова, что за счет сильного прироста вакансий в некоторых сферах получается компенсация снижения в остальных. Говоря о недельной динамике по регионам, отмечу, что мы наблюдаем незначительный прирост вакансий в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а в Иркутской области в последние недели апреля все остается по-прежнему. Стоит учитывать одну особенность: существуют регионы, в которых изначально удельный вес вакансий небольшой и любое даже совсем незначительное изменение их количества существенно отражается в динамике. Соискательская активность в регионах сохраняется практически на одном уровне — это значит, что желающих найти новую работу больше не стало. Уровень конкуренции среди соискателей Сибири остается умеренным — в среднем шесть резюме на одну вакансию, — рассказала Екатерина Дегтярева, директор HeadHunter Сибирь.

Новая реальность

Отличия от кризисов 2008, 2014-2015:

пока нет резкого роста активности соискателей;

меры поддержки пострадавших отраслей и соискателей;

более выраженная социальная позиция государства, бизнеса, людей;

резкое перепрофилирование людей и бизнесов;

большая интернетизация процессов и услуг;

угроза эпидемии, карантинные меры, информационное поле как дополнительный стрессор.

Ускорение процессов цифровизации:

боевая проверка государственных и коммерческих онлайн сервисов;

связность, системность, качество работы ИТ инфраструктур компаний;

готовность компаний и сотрудников эффективно работать в удаленном формате.

Вызов для off-line сотрудника:

digital-компетентность;

юридические аспекты удаленной работы (нормативное сопровождение, прием, адаптация и увольнение);

новые способы контроля;

синхронизация и визуализация работы;

«удаленная мотивация» и «дистанционное» вовлечение;

тайм-менеджмент и баланс между рабочей и личной жизнью в одном и том же пространстве.

Наиболее востребованными профессиональными сферами у работодателей большинства регионов Сибири в апреле стали: «Медицина», «Продажи», «Рабочий персонал», «ИТ, телеком» и «Строительство». Также в топ-10 входят «Транспорт», «Банки», «Бухгалтерия», «Безопасность» и «Административный персонал».

Наиболее популярные у соискателей профессиональные сферы выглядят несколько иначе: в первой пятерке по количеству резюме оказались «Продажи», «Начало карьеры», «Административный персонал», «Транспорт» и «ИТ, телеком». Также в топ-10 вошли «Топ-менеджмент», «Бухгалтерия», «Рабочий персонал», «Производство» и «Строительство».

Ситуативный спрос, связанный с «коронакризисом» коснулся не только курьеров. Наиболее интенсивный рост, к примеру, в Новосибирской области продемонстрировали специальности: «Продавец-кассир» — в середине апреля по сравнению с концом марта число вакансий увеличилось на 198%, и «Водитель» — 169%.

Фото: pixabay.com, автор- geralt