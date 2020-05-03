Можно ли предъявить иски к органам власти, которые ввели режим самоизоляции?

Елизавета Разина, старший юрист в юрфирме «Ветров и партнеры»:

— Любые убытки сложно взыскать, а с государства тем более.

Презюмируется, что взыскать убытки с государства (должностных лиц) можно только в случае, если они возникли вследствие незаконных действий государства (должностных лиц). По причине общепризнанной опасности коронавирусной инфекции все ограничительные меры государства, скорее всего, будут признаны судом разумными, осмотрительными и законными. Поэтому такие иски вряд ли будут удовлетворяться. Но возможны единичные случаи, скорее, в порядке исключения.

Ирина Гребнева, управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры»:

— К нам поступали обращения от клиентов по подготовке предприятий к работе в удаленном режиме, а также в условиях карантина. Мы готовили внутреннюю документацию, чтобы у них не было штрафов. Давали много разъяснений: кому и в каком порядке можно работать в режиме самоизоляции, какие необходимы документы, что нужно учитывать в соответствии с требованиями санэпиднадзора, как выводить людей на сокращенную неделю в соответствии с Трудовым кодексом.

Что касается введенных ограничений, то я думаю, если кто-то предъявит иски, это будет совершенно бесполезно, потому что все эти ограничения введены в целях сохранения здоровья граждане. В такой ситуации меры эпидемиологической безопасности берут вверх над экономическими потерями. Лично я не жду, подобные иски будут иметь массовый характер.

Татьяна Гончарова, адвокат, управляющий партнер Юридической компании LexProf:

— Можно предъявлять любые иски, но иски такого рода я считаю бесперспективными. Не ожидаю, что они могут приобрести массовый характер.

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