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Эксперты изучили траты новосибирцев на личное авто

На техническое обслуживание и ремонт авто жители Новосибирска тратят меньше, чем по другим городам-миллионникам.
  • 25/10/2019, 16:04
Эксперты изучили траты новосибирцев на личное авто

Аналитики Яндекс.Денег изучили траты новосибирцев на содержание автомобилей и разные автоуслуги, сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что в исследовании учитывались платежи пользователей за бензин, запчасти и аксессуары для машин, техобслуживание и ремонт, шиномонтаж и мойку, а также платежи по штрафам ГИБДД. Сравнивались данные об оплате через Яндекс.Деньги и Яндекс.Кассу с января по октябрь 2019 и 2018 годов.

Исследование показало, что пользователи из Новосибирска заправляют автомобили в среднем на 959 рублей за раз. Для сравнения, по стране этот показатель составляет 819 рублей.

Средний чек новосибирцев за запчасти и аксессуары для авто — 1814 рублей. Тогда как в целом по России этот показатель ниже — 1632 рубля.

А вот на техническое обслуживание и ремонт авто жители Новосибирска тратят по 3644 рубля в среднем за раз. Эта сумма меньше, чем по городам-миллионникам — 4270 рублей.

На шиномонтаж и мойку новосибирские автомобилисты в среднем платят по 1132 рубля. По стране этот показатель ниже — 940 рублей.

Что касается штрафов ГИБДД, то выяснилось, что средний платеж новосибирцев за нарушения ПДД в этом году составляет 467 рублей, и он ниже общероссийского (531 рубль).

— Вероятно, жители Новосибирска платят по штрафам меньше, потому что активно пользуются 50%-ной скидкой в первые 20 дней после нарушения ПДД, — сделали вывод эксперты Яндекс.Денег.

Фото: pixabay.com, автор- delphinmedia

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