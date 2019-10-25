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VTB Bank (Europe) SE и Afreximbank расширят возможности для клиентов в африканском регионе

  • 25/10/2019, 15:58
VTB Bank (Europe) SE и Африканский экспортно-импортный банк (Afreximbank) подписали соглашение, в рамках которого Afreximbank будет гарантировать исполнения обязательств африканских финансовых институтов по сделкам торгового финансирования.

ПАО Банк ВТБВ соответствии с соглашением ВТБ получает возможность использовать широкий спектр продуктов торгового финансирования Afreximbank для реализации сделок с африканскими контрагентами, что откроет клиентам ВТБ дополнительные возможности для увеличения объемов бизнеса и укрепления позиций на этом рынке.

— Данное соглашение позволит VTB Bank (Europe) SE предоставить новые финансовые решения клиентам группы ВТБ, которые заинтересованы развивать бизнес в африканском регионе. Надеемся, что это обеспечит нашим клиентам конкурентное преимущество на локальном рынке и поможет увеличить долю африканских партнеров в сделках торгового финансирования, — отметил председатель правления VTB Bank (Europe) SE Артур Илияв.

— Подписание данного соглашения позволит Afreximbank усилить линейку финансовых продуктов для российских компаний, которые заинтересованы развивать бизнес в Африке, сказал исполнительный вице-президент по развитию бизнеса и корпоративному банкингу Afreximbank Амр Камель.

Африка продолжает приобретать все большее значение для российской внешней торговли. Российско-африканский товарооборот вырос на 17% по результатам 2018 года, превысив $20 млрд. Группа ВТБ (ПАО) стремится предоставлять своим клиентам решения, способствующие дальнейшему развитию их бизнеса, и уже заключила ряд сделок с финансовыми институтами стран Африки.

Фото: пресс-служба банка

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