Эксперты назвали объекты недвижимости Деда Мороза

Самый известный объект недвижимости Деда Мороза находится в Вологодской области. Он находится в 12 км от центра Великого Устюга. Там около 100 гектаров земли. На территории расположились главный бревенчатый терем-усадьба, парк Деда Мороза с аттракционами, гостиницы, кафе и рестораны, сувенирные лавки, стадион, каток, игровые площадки, пасека, сообщает телеграм-канал «Ипотека и недвижимость» со ссылкой на Кадастровую палату.

Имеет недвижимость Дед Мороз и на севере. На Кольском полуострове в Мурманской области, в местечке Лапландский заповедник на берегу Чунозера раскинулась «Сказочная Лапландия — Владения Деда Мороза». Еще одна резиденция Дедушки Мороза расположена в Мурманске. Она находится в парке развлечений «Огни Мурманска».

Кроме того, Дед Мороз имеет штаб-квартиру в Архангельске (в районе Соломбала на Никольском проспекте). А недалеко от города Слюдянка в Иркутской области 18 гектаров земли отведено под сибирское поместье Байкальского Деда Мороза.

Якутский Дедушка Мороз — Чысхаан — расположил свои владения в ледяной пещере села Оймякона, места больше известного как Полюс холода. Минимальная температура, зафиксированная здесь зимой, составила -67,7 градусов.

Южная резиденция Деда Мороза находится в домике на горе Ахун в Сочи.

В Санкт-Петербурге у Деда Мороза надел в 10 гектар с просторным теремом-дворцом на территории города Петергоф – целое село Шуваловка.

Московская усадьба Деда Мороза площадью в 28 га находится в Кузьминском лесопарке.

У татарского Деда Мороза Кыш Бабая (в синем тулупе) в 80 км от города Казани в селе Новый Кырлай на берегу реки Ия имеется сказочный лес с загородным домом.

Удмуртский Дед Мороз Тол Бабай (в фиолетовом тулупе) живет на земельном участке площадью 7 гектаров. А марийский Дед Мороз Йушто Кугызы находится в Марий-Эл в селе Кукнур.

Кострому называют родиной Снегурочки. В городе расположен терем внучки Деда Мороза, где проводят экскурсии.