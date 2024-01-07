В Новосибирске найдены братья-подростки

В Новосибирске нашли двух пропавших накануне братьев-подростков. Об этом сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».

— Найдены, живы! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, кто выполнял автономные задачи, распространял информацию в сети! Отдельная благодарность сотрудникам компьютерного клуба Elite за оперативное сотрудничество в поиске! — говорится в сообщении.

Напомним, мальчишки 13 и 15-ти лет ушли из дома 6 января.

Ранее редакция сообщала, что благополучно завершены поиски еще одного подростка в Новосибирске.