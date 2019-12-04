Эксперты назвали самые дорогие вакансии ноября в Новосибирске

По данным аналитиков сервиса по поиску работы и персонала hh.ru, самым дорогим предложением месяца в Новосибирске стала вакансия для пластического хирурга. Данному специалисту работодатель предлагает вознаграждение от 750 000 рублей.

Крупный производственно-торговый холдинг приглашает генерального директора (CEO) в управляющий офис компании с зарплатой от 600 тысяч рублей. На третьем месте рейтинга вакансия Senior Java developer с переездом в США, ему готовы платить от 7 600 USD до вычета налогов.

Руководителю сектора (отделами программистов) обещают зарплату от 225 000 до 325 000 руб. до вычета налогов, а менеджеру по работе с корпоративными клиентами — от 200 000 руб. на руки.

Кроме того, в топ- 10 самых дорогих вакансий вошли директор по логистике с зарплатой от 160 тыс рублей, директор департамента региональных продаж с зарплатой от 150 000 до 200 000 руб. Столько же намерены платить директору по маркетингу в одной из крупнейших в России оптовых сетей по продаже инструмента, оснастки, станков и оборудования.

Замыкают десятку рейтинга управляющий сетью ресторанов (операционный директор) с зарплатой от 100 000 до 200 000 руб. на руки и торговый представитель (Автопарфюм). Ему предлагают от 75 000 до 250 000 руб. на руки.

— В этом месяце много предложений, которые предлагают кандидатам релокацию в другие города или даже страны. Кроме этого, большое количество дорогих предложений, с серьезными зарплатами, — комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter СФО. — Большая часть «дорогих» вакансий работодатели размещают для специалистов в сфере ИТ, в продажах и «Строительстве, недвижимости».

Фото: pixabay.com, автор- geralt