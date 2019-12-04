Восемь МИПов по строительству жилья реализуется в Новосибирской области

Министерством строительства Новосибирской области совместно с мэрией города Новосибирска прорабатывается восемь масштабных инвестиционных проектов (МИПов), предполагающих строительство более 370 тысяч кв. м жилья в 19 жилых домах, в том числе для решения проблем дольщиков. Объем заявленных инвестиций по реализации данных проектов – более 9,6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам министра строительства региона Ивана Шмидта, реализация четырех МИП стартовала, для строительства 10 домов определено четыре земельных участка площадью более 120 тысяч кв. м. Еще четыре МИП находятся в работе, на участках площадью более 78,5 тысяч кв. м проводятся мероприятия по установлению и уточнению границ, ведутся согласовательные работы.

— Для достройки проблемных домов в регионе активно применяется механизм масштабных инвестиционных проектов (МИП), с помощью этого механизма в ближайшие пять лет планируем достроить часть из 66 проблемных домов для решения проблем дольщиков, — подчеркнул Иван Шмидт.

Напомним, что в Новосибирской области региональным минстроем запущен целый ряд мер по решению проблем обманутых дольщиков, в числе разработан алгоритм защиты прав дольщиков с предварительными договорами, оказываются меры господдержки участникам долевого строительства. Также ведется предоставление субсидий на оплату договоров технологического подключения проблемных объектов к инженерно-технологическим сетям, на благоустройство придомовых территорий и установку лифтового оборудования, предоставление земельных участков, предоставление жилых помещений гражданам.

— Благодаря комплексной работе, в настоящее время удалось сдвинуть с мертвой точки решение вопросов по ряду наиболее проблемных объектов, — отметил министр. — Это такие объекты, как дома по ул. Залесского, ул. Беловежская, ул. Галущака, которые введены в эксплуатацию, и другие.

Отмечается, что с 2010 года в Новосибирской области при участии минстроя региона введено в эксплуатацию 113 долгостроев. С начала 2019 года восстановлены права 622 граждан четырех проблемных объектов и введены в эксплуатацию четыре жилых дома, находящихся в списке потенциальных проблемных объектов Новосибирской области.

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