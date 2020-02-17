Эксперты сферы HoReCa расскажут о трендах отрасли на бесплатной встрече «без галстуков»

Индустрия гостеприимства в Новосибирске развивается активно, причем, как количественно, так и качественно.

С цифрами не поспоришь, так, оборот общественного питания за 2019 г. составил 5,5 млрд руб.

(+ 115,6 % к уровню 2018 г.). Прирост сети общепита за прошлый год 198 точек или 9 % к 2018 г. Сейчас в нашем городе работают 2 407 предприятий на 119,8 тыс. посадочных мест.

Как оставаться актуальными и эффективными на столь конкурентном рынке?

20 февраля на встрече в бизнес-гостиной «HoReCa: тренды, автоматизация, команда» в Высшей школе бизнеса НГУЭУ об этом расскажут эксперты отрасли.

Программа:

17.30 – 17.40 — сбор гостей, кофе-брейк

17.40 -17.50 – открытие бизнес-гостиной, приветствие начальника управления дополнительного образования НГУЭУ Эдуарда Коложвари и зав. кафедрой бизнеса в сфере услуг НГУЭУ Ларисы Нюренбергер.

Модератор: Инна Варбанец, консультант по сервису и эффективному управлению ресторанами, тренер, экс-директор Food and beverage Marriott Новосибирск



Модератор: консультант по сервису и эффективному управлению ресторанами, тренер, экс-директор Food and beverage Marriott Новосибирск 17.50 – 18.10 – Почему я езжу обучаться в Америку, или машина времени в действии Спикер: Анна Сидевич, соучредитель и директор компании «Кейтеринг Анны Сидевич», вице-президент по кейтерингу «Сибирской Федерации рестораторов и отельеров» (СФРиО)

соучредитель и директор компании «Кейтеринг Анны Сидевич», вице-президент по кейтерингу «Сибирской Федерации рестораторов и отельеров» (СФРиО) 18.10 – 18.30 – Тенденции ресторанного рынка: продукты, концепции, форматы Спикер: Андрей Ушаков, ресторанный консультант, маркетолог

ресторанный консультант, маркетолог 18.30-18.50 — Новеллы автоматизации в HoReCa Спикер: Сергей Биденный , специалист по развитию регионов, автоматизация и консалтинг на базе iiko

, специалист по развитию регионов, автоматизация и консалтинг на базе iiko 18.50-19.10 — Строим команду: как вырастить и удержать профессионала? Спикер: Елена Валиулина, директор по персоналу Novosibirsk Marriott Hotel; открывала отель, который уже пять лет является лучшим по сервису в Восточной Европе, создавала с нуля «Brilliant team»

директор по персоналу Novosibirsk Marriott Hotel; открывала отель, который уже пять лет является лучшим по сервису в Восточной Европе, создавала с нуля «Brilliant team» 19.10-19.30 – Нетворкинг-сессия Тренер: Дмитрий Москвин, руководитель центра делового обучения «Мастер-Класс», бизнес-консультант

руководитель центра делового обучения «Мастер-Класс», бизнес-консультант 19.30-20.00 – общение «без галстуков» за кофе-брейком

Мероприятие будет интересно собственникам, управляющим, HR-специалистам, маркетологам, шеф-поварам и другим специалистам, работающим в гостинично-ресторанной индустрии.

Участие бесплатно, необходимо зарегистрироваться на сайте.

г. Новосибирск, ул. Каменская, 52/1, 5 корпус, ауд. 5- 316, Бизнес-инкубатор НГУЭУ



Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами