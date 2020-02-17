Областные депутаты хотят избавить городских от конфликта интересов

— Одна из функций депутата — контроль за исполнительной властью, — считает Сметанин. — А как может депутат контролировать власть, если он получает от нее зарплату? Такие депутаты вынуждены поддерживать мэрию даже в тех случаях, когда наносится очевидный ущерб городу и жителям. Налицо явный конфликт интересов, который должен быть устранен законодательно. Для этого необходимо внести соответствующие поправки в действующее законодательство о выборах в муниципальные органы власти. Уверен, что предложенная мера позволит сделать работу муниципальных депутатов намного более эффективной на благо наших избирателей.

Как пояснил Олег Сметанин в комментарии Infopro54, в настоящее время федеральным законодательством подобные ограничения накладываются на муниципальных служащих и не распространяются на сотрудников исполнительной власти, не имеющих такого статуса.

— Да, есть закон, что муниципальные служащие не имеют права совмещать свою должность с депутатской работой, — говорит собеседник издания. — В случае избрания они должны сложить полномочия или не выдвигаться в депутаты вообще. В данном случае речь идет о пробеле в законодательстве. Кем бы депутат не работал в структурах мэрии, если ему работодатель платит, то как он будет контролировать власть? Тут либо конфликт интересов, либо даже возможны какие-то коррупционные варианты. У нас деньги же имеют немаловажную роль.

В подтверждение этих слов Сметанин приводит пример своего округа, на территории которого как раз работают несколько депутатов горсовета, являющихся сотрудниками структур городской исполнительной власти.

— Мне с ними приходится соприкасаться, — говорит депутат заксобрания. — Я ни разу не слышал, чтобы они контролировали власть. Есть важнейшие проблемы. Допустим, у нас на территории округа есть озеро. То там снегоотвал незаконный появится, то какие-то трубы. Я пытаюсь что-то сделать. А это должен делать горсовет. Но депутаты молчат, потому что иначе пойдут против исполнительной власти. Они не хотят портить отношения со своим работодателем.

По информации с сайтов горсовета и мэрии Новосибирска, среди депутатов нынешнего созыва в структурах муниципалитета работают советник мэра Иван Конобеев (КПРФ), пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов (КПРФ), директор МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко (КПРФ), директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания Ленинского района» Николай Тямин («Единая Россия»), замдиректора МУ Дополнительного образования детей, спортивной детско-юношеской школы «Заря» Андрей Аникин («Единая Россия»), директор МАОУ Образовательный-центр гимназия №6 «Горностай» Ирина Путинцева («Единая Россия»), директор МУП «ИМИ» Сергей Бондаренко («Единая Россия»). Кроме того, по информации агентства ЦДЖ, еще один депутат горсовета — Сергей Сухоруков (КПРФ) является сотрудником МУП «Новосибирский метрополитен».

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