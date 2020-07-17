Эксперты составили рейтинг мэров по уровню социальной активности в Instagram

Эксперты Центра политической конъюнктуры проанализировали активность глав городов-административных центров субъектов РФ в Instagram. В ЦПК определили, сколько мэров имеют собственные страницы в соцсети, как часто они публикуют материалы, и как используют функционал соцсети.

Больше половины глав городов (44) не имеют личной страницы в социальной сети Instagram.

36 глав городов-административных центров имеют собственные страницы в Instagram, однако некоторые страницы давно не обновляются, а у 16 глав городов количество подписчиков не превышает 10 тыс.

Наибольшее число подписчиков — у мэра Якутска Сарданы Авксентьевой (более 170 тыс.). Еще у трех глав городов этот показатель превышает 50 тыс. — Сергея Ерёмина (Красноярск, Красноярский край), Салмана Дадаева (Махачкала, Республика Дагестан) и Евгении Уваркиной (Липецк, Липецкая область). Еще у семи мэров число подписчиков превышает 20 тысяч, у девяти — превышает 10 тысяч.

У мэра Новосибирска Анатолия Локтя 25,9 тысяч подписчиков. При этом, соотношение числа подписчиков с численностью жителей города -1,6.

Наибольшее среднее количество лайков наблюдается в профиле Сардары Авксентьевой (5838), вторым в рейтинге стал профиль главы Липецка Евгении Уваровой (1597), в топ-5 также входят мэр Челябинска Наталья Котова (1510), мэр Красноярска Сергей Ерёмин (1072) и глава Омска Оксана Фадина (1033). Мэр Новосибирска по этому критерию расположился на 18 месте. У него 355 лайков.

Наименьшее количество лайков зафиксировано в профилях мэра Калининграда Алексея Силанова (0), который не разместил ни одной публикации и главы Сыктывкара (Республика Коми) Натальи Хозяиновой (27).

В числе глав городов с наивысшими показателями по среднему количеству комментариев находятся Сардана Авксентьева (436), Наталья Котова (173), Евгения Уваркина (152), Салман Дадаев (135) и Игорь Шутенков (Улан-Удэ, Республика Бурятия, 100). У Анатолия Локтя в среднем 24 комментария под постами. В рейтинге он на 18 месте.

Наименьшее среднее количество комментариев выделяется под постами «спящего» профиля Андрея Силанова (0), Владимира Мутовкина (Пенза, Пензенская область, 0), Игоря Годзиша (Архангельск, Архангельская область, 1), Натальи Хозяиновой (2), Андрея Гетманова (Майкоп, Республика Адыгея, 2) и Юлии Рокотянской (Рязань, Рязанская область). Вместе с тем, мэры, попавшие в топ-5 по числу комментариев, также находятся на аналогичных позициях в рейтинге по числу лайков.

— Анализ профилей мэров через инструмент LifeDune показал, что аккаунт мэра Якутска содержит признаки неестественной динамики лайков, что может говорить об использовании коммерческих инструментов продвижения, в остальных случаях подобная активность не наблюдалась. В связи с этим профиль Авксентьевой получил штраф 0,5 баллов за признаки накруток лайков, — говорится в исследовании.

Исследование показало, что большинство мэров (20 из 36) используют весь потенциал Instagram, публикуя в ленту профиля фото, видео, продолжительные видео (IGTV), и записывая истории. В 9 профилях не используется формат историй, а только фото в ленте публикуют в 4 аккаунтах.

Несмотря на видимое функциональное разнообразие аккаунтов большинства глав городов в Instagram, необходимо отметить, что часть профилей имеет исключительно официальный вид: фото и видео, сделанные профессиональными фотографами, видео IGTV со смонтированными роликами, истории содержат репосты новостных агентств. Использование «дежурных» или постановочных фото явно считывается, в связи с этим минимизируется эффект личного общения с чиновником.

— Согласно итоговой оценке, наибольшее количество баллов получили профиль Сарданы Авксентьевой, за ним с большим отставанием следует профиль Евгении Уваркиной, на третьем месте — аккаунт Натальи Котовой. Аутсайдерами рейтинга стали Алексей Силанов с пустым профилем, Сергей Бусурин и Евгений Кадышев (Чебоксары, Чувашская Республика), — говорится в исследовании.

Профиль мэра Новосибирска Анатолия Локтя получил итоговую оценку 3,05 (15 место в рейтинге).

Фото: скриншот со страница Анатолия Локтя в Instagram