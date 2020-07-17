СГК начнет последний этап испытаний теплосетей в Новосибирске

Подача горячей воды будет временно прекращена с 19 по 29 июля в Дзержинском и Калининском районах Новосибирска.

В течение этого времени специалисты СГК проверят сети на прочность и устранят обнаруженные дефекты. Опрессовка сетей продлится с 20 до 26 июля по зоне ТЭЦ-4 и затронет Дзержинский вывод, головной участок Северо-Восточного вывода. Горячую воду отключат в 305 зданиях, в том числе в 241 жилом доме.

Испытания по зоне ТЭЦ-4 будут проходить на улицах:

Авиастроителей, Учительская, Олеко Дундича, Новая Заря, Лазарева, Республиканская, 25 Лет Октября, Объединения, Макаренко, Тайгинская.

Постепенное снижение температуры горячей воды начнется с 8-00 часов 19 июля. Подъемы давления в трубопроводах по зоне теплоснабжения ТЭЦ-4 будут проходить до 26 июля, затем бригады СГК устранят выявленные дефекты.

Максимальный срок отсутствия горячей воды у потребителей в зоне Новосибирской ТЭЦ-4 — до 29 июля включительно.

Испытания будут проводиться в круглосуточном режиме. Подключать горячую воду по отдельным улицам и кварталам энергетики начнут по мере устранения повреждений теплосетей.

— В этот период мы просим особое внимание уделить детям. Сейчас пора летних каникул, и очень важно предупредить детей об опасности нахождения рядом с ремонтными участками, возле открытых люков, местах провалов грунта или асфальта, — Роман Корниенко, заместитель главного инженера по режимам НТСК.

При испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта. Руководителям управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, не получившим предупреждения о проведении испытаний тепловых сетей, необходимо до их начала обратиться в свой сетевой район Новосибирской теплосетевой компании СГК для получения инструктажа о правилах проведения испытаний.

С начала межотопительного периода энергетики СГК испытали в Новосибирске 2 346 км теплосетей из 3 721 км. По состоянию на 17 июля выявлено 1 012 дефектов: на магистральных сетях – 408, на квартальных – 604. Основная часть повреждений устранена.

Температура воды в трубах в период мероприятий безопасна для человека, поскольку не превышает +40 °С. Тем не менее горожанам нужно соблюдать меры предосторожности: не заходить за ограждения, где идет ремонт, не подходить близко к месту разлива воды, не забираться в тепловые камеры.

Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к необходимости проведения проверки состояния теплосетей. Это важнейшее условие подготовки города к следующему отопительному сезону.

При обнаружении повреждений, выхода воды на поверхность, открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать по телефонам:

8 (383) 289-01-47 — начальник смены теплосетевого подразделения СГК;

8 (383) 204-24-36, 271-78-93 — диспетчерский пункт 4-го района тепловых сетей (ТЭЦ-4);

051 — единая диспетчерская служба мэрии Новосибирска.

Фото: пресс-служба СГК