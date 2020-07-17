СГК начнет последний этап испытаний теплосетей в Новосибирске

Подача горячей воды будет временно прекращена с 19 по 29 июля в Дзержинском и Калининском районах Новосибирска.
В течение этого времени специалисты СГК проверят сети на прочность и устранят обнаруженные дефекты. Опрессовка сетей продлится с 20 до 26 июля по зоне ТЭЦ-4 и затронет Дзержинский вывод, головной участок Северо-Восточного вывода. Горячую воду отключат в 305 зданиях, в том числе в 241 жилом доме.
Испытания по зоне ТЭЦ-4 будут проходить на улицах:
Авиастроителей, Учительская, Олеко Дундича, Новая Заря, Лазарева, Республиканская, 25 Лет Октября, Объединения, Макаренко, Тайгинская.
Постепенное снижение температуры горячей воды начнется с 8-00 часов 19 июля. Подъемы давления в трубопроводах по зоне теплоснабжения ТЭЦ-4 будут проходить до 26 июля, затем бригады СГК устранят выявленные дефекты.
Максимальный срок отсутствия горячей воды у потребителей в зоне Новосибирской ТЭЦ-4 — до 29 июля включительно.
Испытания будут проводиться в круглосуточном режиме. Подключать горячую воду по отдельным улицам и кварталам энергетики начнут по мере устранения повреждений теплосетей.
— В этот период мы просим особое внимание уделить детям. Сейчас пора летних каникул, и очень важно предупредить детей об опасности нахождения рядом с ремонтными участками, возле открытых люков, местах провалов грунта или асфальта, — Роман Корниенко, заместитель главного инженера по режимам НТСК.
При испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта. Руководителям управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, не получившим предупреждения о проведении испытаний тепловых сетей, необходимо до их начала обратиться в свой сетевой район Новосибирской теплосетевой компании СГК для получения инструктажа о правилах проведения испытаний.
С начала межотопительного периода энергетики СГК испытали в Новосибирске 2 346 км теплосетей из 3 721 км. По состоянию на 17 июля выявлено 1 012 дефектов: на магистральных сетях – 408, на квартальных – 604. Основная часть повреждений устранена.
Температура воды в трубах в период мероприятий безопасна для человека, поскольку не превышает +40 °С. Тем не менее горожанам нужно соблюдать меры предосторожности: не заходить за ограждения, где идет ремонт, не подходить близко к месту разлива воды, не забираться в тепловые камеры.
Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к необходимости проведения проверки состояния теплосетей. Это важнейшее условие подготовки города к следующему отопительному сезону.
При обнаружении повреждений, выхода воды на поверхность, открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать по телефонам:
Фото: пресс-служба СГК
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