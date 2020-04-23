Экспорт лесоматериалов в Сибири сократился почти на 9%

В 1 квартале 2020 года экспортные операции по вывозу лесоматериалов в регионе деятельности Сибирского таможенного управления (СТУ) осуществили 538 участников внешнеэкономической деятельности (уменьшение по сравнению с 1 кварталом 2019 года на 10,6%), сообщили в пресс-службе СТУ.

Отмечается, что экспорт лесоматериалов в 1 квартале 2020 года составил почти 557 млн долларов США (18,3% от общего стоимостного объёма экспорта по региону) и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшился на 8,9%.

12% от общего стоимостного объёма экспорта лесоматериалов составили поставки лесоматериалов необработанных, 88% — лесоматериалов обработанных.

Поставки на экспорт лесоматериалов необработанных, задекларированных в таможенных органах СТУ, составили 675,8 тыс. м3 на 66,1 млн долларов США (по сравнению с 1 кварталом 2019 года снижение в физическом объеме на 39,8%, в стоимостном объёме — на 39,4%), лесоматериалов обработанных — 3 537,3 тыс. м3 на 490,9 млн долларов США (уменьшение в физическом и стоимостном объёмах на 8,3% и 2,3%).

Экспорт лесоматериалов осуществлялся в 46 стран дальнего и ближнего зарубежья. 91,4% стоимостного объёма экспорта лесоматериалов заняли поставки в страны дальнего зарубежья (прежде всего в Китай (65,9%), Японию (12,5%), Германию (3,4%), Египет (2,8%), Австрию (1,2%)), 8,6% — в страны СНГ (в основном в Узбекистан (7,1%) и Таджикистан (1,1%)).

По сравнению с 1 кварталом 2019 года стоимостной объём экспорта лесоматериалов в страны дальнего зарубежья (прежде всего — в Китай) сократился на 11,8%, а в страны СНГ — вырос на 40,1% и составил 509,0 млн долларов США и 69,8 млн долларов США соответственно.

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