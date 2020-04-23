Сотрудникам пострадавшего от коронавируса бизнеса должна платить власть

— Гарантийный фонд уменьшил стоимость поручительств с 1 до 0,5%, — сообщает вице-губернатор Сергей Семка. — Фонд микрофинансирования, соответственно, тоже уменьшил плату за предоставление займов, сроки рассмотрения заявок, увеличил горизонт кредитования. Финансовой устойчивости наших фондов хватит, чтобы выбраться из этой ситуации.

При этом на территории Новосибирской области уже реализуется ряд мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Напомним, что к таковым относятся отсрочки по налоговым и кредитным выплатам, предоставление кредита с нулевой ставкой для предприятий, сохранивших рабочие места, приостановление плановых надзорных проверок, мораторий на подачу в их отношении иска о банкротстве, ряд мер со стороны областного министерства труда и социального развития. Плюсом к вышеперечисленным в правительстве области называют и меры по линии гарантийного фонда и фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

По словам чиновника, сейчас правительство области дополняет и список потенциальных получателей мер поддержки.

— Пока мы определили десяток самых крупных налогоплательщиков, — говорит вице-губернатор. — Но, возможно, их будет больше — до 20-30. Плюс предприятия, участвующие в таких программах, как программа реиндустриализации областной экономики. Провели переговоры с корпорациями МСП (к сожалению, всего два банка остались) по зарплатным проектам. Завтра по плану банки оформят первые кредиты по поручительству корпорации МСП.

Некоторые из ранее озвученных мер вызвали у отдельных депутатов сомнения в их эффективности и полезности для бизнеса.

— Налоги предлагается отложить на 3-6 месяцев, — напоминает директор ЗАО СХП «Ярковское» Глеб Поповцев. — Данная мера может дать обратный эффект — отложенный платеж, суммированный на конец года, когда предприятия МСП сегодня не имеют условий для работы и у них падение оборота до 75%. Это может привести к их банкротству. Может, выходить с предложением о списании задолженности?

Депутат Лариса Шашукова, со своей стороны, предлагает пересмотреть численность сотрудников как критерий для предприятия, которое может претендовать на поддержку, в сторону увеличения.

— Необходимо подготовить предложение по увеличению численности средних и малых предприятий, — говорит Шашукова.

Напомним, что ранее с подобной инициативой в отношении сельских товаропроизводителей высказывались и члены комитета заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям.

Аграрную тему в этот раз затронул и вице-спикер заксобрания Андей Панферов.

— Сельские предприниматели находятся в более тяжелых условиях, чем городские, у них удаленность, их возможности несравнимы с городскими, — считает Панферов. — Может, стоит выровнять их возможности? На территории моего округа люди задают вопросы. К этому надо подойти предметно, проанализировать ситуацию и внести определенные коррективы.

Помимо сельской, у депутатов областного парламента есть предложения и в отношении строительной отрасли, несмотря на то, что она оказалась в наиболее выигрышных условиях, потому как одна из первых, наряду с промышленностью, возобновила работу после амнистии, объявленной губернатором.