Экспорт шоколада и шоколадных изделий из Сибири вырос на 2,5%

По данным Сибирского таможенного управления, за 10 месяцев текущего года из Сибирского федерального округа экспортировано более 67,3 тыс. тонн шоколада и шоколадных изделий стоимостью 131,1 млн долларов США. Сибирь заняла второе место в России после Центрального федерального округа по объемам вывозимой шоколадной продукции.

В физическом выражении на СФО пришлось 29% от общероссийского экспорта шоколада, в стоимостном — 19,6%.

В сравнении с аналогичным периодом 2020 года вес вывезенного шоколада увеличился на 2,5%, а его стоимость — на 7,1%.

— Почти 60% стоимостного объема шоколада и изделий из него пришлось на Кемеровскую область – Кузбасс. На втором месте по объемам поставок – Новосибирская область (33,4%), на третьем – Омская область (6,8%), — сообщили в пресс-службе СТУ. — Основным покупателем сибирской шоколадной продукции был Китай (более 27% от общего физического объема), а также страны СНГ: Казахстан (22,0%), Узбекистан (10,9%), Кыргызстан (6,0%), Беларусь (5,8%), Азербайджан (5,6%) и другие.

В 7,7 раза вырос физический объем поставок в Сербию. В числе покупателей шоколадных изделий из Сибири появился Гонконг, за 10 месяцев 2021 года в эту страну вывезено таких товаров на 25 тыс. долларов США.

Основной пик поставок как за 10 месяцев 2021 года, так и в аналогичный период 2020 года, приходился на период с августа по октябрь. Так, в августе 2021 года стоимостной объем экспорта шоколадной продукции вырос до 23 млн долларов США, тогда как в июне этот показатель составлял 7,9 млн долларов США. Тенденция роста сохранилась в сентябре и октябре (23,5 и 24,5 млн долларов США соответственно).