Фермеры скооперировались, чтобы продвигать свою продукцию в сети ритейлеров

Новосибирск стал первым городом за Уралом и вторым в стране, где стартовал проект «Фермерский островок». Инициатива запустить проект, объединяющий местных фермеров для сбыта своей продукции в магазинах крупных ритейлеров, принадлежит Корпорации МСП.

— «Фермерский островок» — это проект, который позволяет небольшим сельхозпредприятиям организовать совместные продажи производимой продукции. Для этого они объединяются в кооператив, который становится оператором конкретной торговой точки, или входят в уже действующее объединение, — отмечает генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. — Корпорация МСП сопровождает создание «Фермерских островков» на всех этапах: от подбора локации с наибольшим трафиком и открытия первого магазина до масштабирования на весь регион. Этот проект мы реализуем вместе с МСП Банком, который для сельхозпроизводителей разработал новый кредитный продукт со специальными, выгодными условиями.

В Новосибирске проект «Фермерский островок» реализуется совместно с федеральной торговой сетью «Пятерочка» и областным «Агентством инвестиционного развития» при поддержке регионального Министерства промышленности и торговли, сообщила пресс-служба агентства. Сейчас на первой торговой площадке в Новосибирске представлена продукция 15 хозяйств из разных районов области, в том числе молочная продукция, крафтовые сыры, охлажденное мясо, полуфабрикаты, замороженные ягоды, зелень, яйцо, безалкогольные напитки.

— Сотрудничество в рамках пилотного проекта позволит местным производителям реализовывать свою продукцию в наших магазинах, а покупатели получат доступ к широкому ассортименту местной фермерской продукции, — отметил директор департамента по взаимодействию с государственными органами федеральных торговых сетей Х5 Алексей Иванов. — Операторы-кооперативы будут развивать новые локации совместно с торговой сетью и открывать новые торговые точки, расширяя количество фермеров – участников проекта.

Оператором пилотного проекта в Новосибирске стал сельскохозяйственный кооператив «Возрождение».

— На сегодняшний день в наш кооператив входит восемь хозяйств, подпадающих под категорию МСП. Но мы работаем с новыми поставщиками, чтобы на полках «Фермерского островка» была представлена продукция более широкого круга местных товаропроизводителей. Мы планируем открытие «островков» и в других районах Новосибирска и соответственно расширение круга наших поставщиков и членов кооператива. Наша задача в этом проекте — организация регулярных поставок качественной продукции и пополнение предлагаемого покупателям ассортимента, —отметил председатель кооператива Арсен Восканян.

Основное условие для размещения продукции на полках «Фермерского островка» — это сертификация производимой продукции и регистрация фермера или предприятия в регионе.

Первая торговая точка в рамках проекта Корпорации МСП открылась 17 декабря в Уфе (Республика Башкортостан). «Фермерский островок» работает в формате «shop-in-shop», на его прилавках представлена продукция местных производителей, относящихся к малым и микропредприятиям, работающих в рамках кооперации. Пилотная реализация проекта рассчитана на шесть месяцев. За это время планируется организовать более десятка площадок в пяти регионах, где есть сети магазинов «Магнит» и «Пятерочка». До конца 2021 года «Фермерский островок» совместно с торговой сетью «Пятерочка» будет открыт

еще в Омской области, в 2022 году — в Тюменской, Московской областях и других регионах. Дальнейшая цель проекта — масштабирование на всю страну.