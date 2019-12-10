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Экспорт зерна из Новосибирской области вырос на 60%

Более двухсот тонн уже вывезено за пределы региона по железной дороге.
  • 10/12/2019, 11:41
Автор: Евгения Серёгина
Экспорт зерна из Новосибирской области вырос на 60%

Новосибирская область наращивает объёмы экспорта зерна за свои пределы. По данным регионального минсельхоза, на 5 декабря из области вывезено железнодорожным транспортом 242 тыс. тонн зерна нового урожая. Об этом на оперативном совещании в правительстве области сообщил министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.

 Это на 60% выше аналогичного периода прошлого года,  говорит министр.  С 1 по 5 декабря отгружено 10 тыс. тонн — 145 вагонов. Средняя отгрузка  29 вагонов в сутки.

Как сообщили InfoPro54 в региональном минсельхозе, более 100 тыс. тонн из отгруженного зерна направлено на экспорт. Согласно озвученной министром информации, формирование товарных партий зерновых продолжается. На элеваторах и хлебоприёмных предприятиях на хранении сейчас находится 680 тыс. тонн, в том числе 200 тыс. тонн товарного зерна. Общий объём зерна, предназначенного для реализации за пределы области, составляет 570 тыс. тонн, что соответствует прогнозным показателям.

 Для увеличения отгрузок зерна в целях налаживания делового сотрудничества сельскохозяйственных товаропроизводителей области с экспортерами и наращивания экспортного потенциала продукции АПК регулярно проводятся совещания и рабочие встречи с ведущими зернотрейдерами,  сообщают в министерстве сельского хозяйства региона.  Кроме того, ведется постоянная планомерная работа с сельскохозяйственными товаропроизводителями по улучшению качества зерна и наращиванию объемов его производства. В соответствии с федеральным проектом «Экспорт продукции АПК», предусмотрено дальнейшее увеличение экспортных отгрузок злаков к 2024 году в 2,5 раза до 29,2 млн. долл. США

По информации минсельхоза Новосибирской области, основными зарубежными экспортными направлениями зерновых культур, являются Китай, Монголия, Азербайджан, Литва, Латвия, Иран, Пакистан, Египет, Беларусь, Казахстан. На внутреннем рынке зерно поставляется в Новороссийск, Санкт-Петербург, Ленинградскую, Липецкую, Тверскую, Тульскую и Московскую области.

Фото: pixabay.com, автор- Couleur

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