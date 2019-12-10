Врага надо знать «в лицо»: как диагностировать рак молочной железы и методы профилактики

На развитие онкологии указывают 4 признака:
На первой стадии онкология себя практически не проявляет. В грудной железе образуется узелковое уплотнение, безболезненное при злокачественном характере. Однако, имеются формы раковой опухоли, при которых уплотнение болезненное.
Онкологический узел имеет бугристую поверхность и неподвижен. Его размер на начальной стадии небольшой.
Из сосков, или только из соска одной груди, появляются выделения. При различных формах рака и на разных стадиях заболевания выделения бывают разного вида:
Сосок становится припухлым, плотным, выступающим в сторону, или, наоборот, втягивается внутрь железы. Пигментированный ореол вокруг него уменьшается и изменяет структуру, становясь бугристым и воспаленным.
На коже груди появляются морщины, сосудистый рисунок усиливается. Появляются пятна, которые постепенно увеличиваются, начинают шелушиться и зудеть. Затем пятна преобразуются в эрозии с кровоизлияниями.
На второй стадии в процесс вовлекаются лимфоузлы. Ближайшие к расположению злокачественной опухоли увеличиваются в размерах, становятся плотными.
Захватить болезнь в начале поможет самодиагностика. Ее проводят на 5-7 день с начала месячного цикла перед зеркалом, сняв одежду с верхней части тела.
При обнаружении даже одного симптома: уплотнение, изменение размера, асимметрия, кожные изменения, выделения из сосков, увеличение лимфоузлов, нужно обратиться к маммологу, гинекологу или онкологу для проведения медицинской диагностики.
Для ранней диагностики рака грудной железы не стоит пренебрегать включенными в программу диспансеризации женщин после 40 лет процедурами:
Большинство факторов развития карциномы связаны или с увеличением уровня женских половых гормонов, или с генетическими нарушениями.
Риск развития рака груди возрастает с возрастом женщины, после 45 лет. 85% заболевших – женщины в климактерический период.
Имеется предположение, что причиной развития онкологического заболевания груди может стать использование дезодоранта. Но исследованиями эта версия не подтверждена.
К первичной профилактике онкозаболеваний относится:
Статистика показывает, что больше 75% заболевших карциномой женщин имеют повышенный вес. Специалисты утверждают, что жир продуцирует гормоны, которые усиливают и ускоряют рост опухоли.
Вторичная профилактика включает:
Для предотвращения развития заболевания проводится углубленное обследование, назначенное онкологом.
Зная причины развития рака грудных желез и меры профилактики, можно предотвратить болезнь или захватить ее на ранней стадии, когда возможно излечение.
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