Врага надо знать «в лицо»: как диагностировать рак молочной железы и методы профилактики

Симптомы

На развитие онкологии указывают 4 признака:

Уплотнение в грудной железе. Выделение из соска. Изменение кожи груди. Воспаление лимфатических узлов.

На первой стадии онкология себя практически не проявляет. В грудной железе образуется узелковое уплотнение, безболезненное при злокачественном характере. Однако, имеются формы раковой опухоли, при которых уплотнение болезненное.

Онкологический узел имеет бугристую поверхность и неподвижен. Его размер на начальной стадии небольшой.

Из сосков, или только из соска одной груди, появляются выделения. При различных формах рака и на разных стадиях заболевания выделения бывают разного вида:

мутными или прозрачными;

желтоватыми или белыми;

чистыми или с примесью крови, гноя.

Сосок становится припухлым, плотным, выступающим в сторону, или, наоборот, втягивается внутрь железы. Пигментированный ореол вокруг него уменьшается и изменяет структуру, становясь бугристым и воспаленным.

На коже груди появляются морщины, сосудистый рисунок усиливается. Появляются пятна, которые постепенно увеличиваются, начинают шелушиться и зудеть. Затем пятна преобразуются в эрозии с кровоизлияниями.

На второй стадии в процесс вовлекаются лимфоузлы. Ближайшие к расположению злокачественной опухоли увеличиваются в размерах, становятся плотными.

Как определить вовремя

Захватить болезнь в начале поможет самодиагностика. Ее проводят на 5-7 день с начала месячного цикла перед зеркалом, сняв одежду с верхней части тела.

Визуальный осмотр. Грудь осматривают при поднятых, а затем, опущенных руках. Отмечается размер груди, симметричность желез, рассматривается кожа на них. Пальпация. Ощупать грудь на наличие уплотнений. Осмотр сосков. Визуальный осмотр сосков проводится для выявления видимых изменений. Затем на них несильно нажимают двумя пальцами, чтобы проверить, нет ли выделений. Пальпация лимфатических узлов. Осматриваются подмышечные, над- и подключичные лимфоузлы. Их увеличение должно насторожить. Так как болезненности при раковом заболевании нет.

При обнаружении даже одного симптома: уплотнение, изменение размера, асимметрия, кожные изменения, выделения из сосков, увеличение лимфоузлов, нужно обратиться к маммологу, гинекологу или онкологу для проведения медицинской диагностики.

Для ранней диагностики рака грудной железы не стоит пренебрегать включенными в программу диспансеризации женщин после 40 лет процедурами:

маммография – рентгенограмма молочных желез, выявляющая наличие уплотнений;

онкомаркер, определяющий вещество, вырабатываемое карциномой;

измерение уровня женских гормонов – эстрогенов.

Причины

Большинство факторов развития карциномы связаны или с увеличением уровня женских половых гормонов, или с генетическими нарушениями.

Наследственность, наличие близких родственников с такой же формой рака;

раннее начало менструации (до 12 лет) и ее длительное продолжение (после 55 лет);

искусственное прерывание беременности (особенно первой), первые роды после 35 лет;

генные мутации;

мастопатия и доброкачественная опухоль грудных желез;

высокий рост и большой вес;

длительная гормональная терапия;

использование гормональных контрацептических средств;

длительный контакт с канцерогенными веществами;

травмы грудных желез;

заболевания, для которых характерны скачки эстрогенов, например, сахарный диабет и гипертония;

курение и алкоголизм.

Риск развития рака груди возрастает с возрастом женщины, после 45 лет. 85% заболевших – женщины в климактерический период.

Имеется предположение, что причиной развития онкологического заболевания груди может стать использование дезодоранта. Но исследованиями эта версия не подтверждена.

Профилактика

К первичной профилактике онкозаболеваний относится:

здоровый образ жизни,

физическая активность,

стрессоустойчивость,

самодиагностика,

правильное питание,

отказ от гормональных препаратов, особенно при менопаузе,

поддержание массы тела в пределах нормы.

Статистика показывает, что больше 75% заболевших карциномой женщин имеют повышенный вес. Специалисты утверждают, что жир продуцирует гормоны, которые усиливают и ускоряют рост опухоли.

Вторичная профилактика включает:

обращение к специалистам,

инструментальная диагностика при подозрении на рак грудной железы.

Для предотвращения развития заболевания проводится углубленное обследование, назначенное онкологом.

Зная причины развития рака грудных желез и меры профилактики, можно предотвратить болезнь или захватить ее на ранней стадии, когда возможно излечение.