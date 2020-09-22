Экспорт зерновых из Новосибирской области увеличился в 2,8 раза

За 7 месяцев 2020 года новосибирскими участниками внешнеэкономической деятельности экспортировано 171,9 тыс. тонн зерновых. Поставки зерна увеличились в 2,8 раза, в стоимостном выражении – в 2,7 раза. Стоимость вывезенного зерна достигла 36,8 млн долларов США, сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления (СТУ).

Отмечается, что в 4,7 раза по весу и в 5 раз по стоимости увеличился вывоз пшеницы, составив 134,8 тыс. тонн стоимостью 28,1 млн долларов США. Наибольшие объемы поставок осуществлены в Кыргызстан, Турцию, Казахстан, Монголию и Азербайджан.

Также значительно выросли поставки риса (в 3 раза), составив 7,9 тыс. тонн на сумму 2,9 млн долларов США, и овса (в 1,7 раза), составив 9,7 тыс. тонн на сумму 2,0 млн долларов США. Рис вывозился в основном в Бельгию и Казахстан, овес – в Китай и Монголию.

Более чем в 2 раза возрос стоимостной объем поставок кукурузы в Казахстан, составив 146,5 тонн на сумму 36,2 тыс. долларов США.

Экспорт гречихи, наоборот, сократился по весу в 7,4 раза, по стоимости – в 5 раз и составил 1,3 тыс. тонн на 642,9 тыс. долларов США (за счет сокращения поставок в Китай и Японию).

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