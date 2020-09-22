Аукцион на строительство дороги от пляжа «Наутилус» до Ледовой арены объявлен в Новосибирске

Министерство строительства Новосибирской области объявило тендер на строительство автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории «Многофункциональной ледовой арены» с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах г. Новосибирска. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Протяженность дороги — 2, 250 км. Согласно проекту, число полос движения составит 2-4 шт, Расчетная скорость движения по автодороге — 50 км/ч, ширина полосы движения -3,5 метра. Помимо дорожной одежды подрядчик должен будет выполнить устройство автобусных остановок, примыкание к станции Спортивной, установить пешеходные светофоры, проложить волоконно-оптический кабель, установить приборы фото-видеофиксации и др.

Начальная стоимость контракта — 863,3 млн рублей. Источник средств – областной бюджет Новосибирской области.

Дата проведения аукциона — 29 сентября 2020 года.

Согласно документации, подрядчик должен приступить к работам 15 апреля 2021 года, а завершить — 22 августа 2022 года. Напомним, Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Новосибирске в 2023 году.

Фото: pixabay.com, автор- hansbenn