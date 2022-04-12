Электроэнцефалография сна у детей: раннее выявление патологий

Сон имеет большое значение для проведения ряда медицинских исследований, одним из которых является электроэнцефалография (ЭЭГ) сна.

Анна Владимировна Скоробогатова, старшая медицинская сестра отделения ультразвуковых исследований и функциональной диагностики Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова:

— Видеомониторинг ЭЭГ проводится для выявления наличия эпилептиформной активности в головном мозге и очаговой патологии (кисты, опухоли). У совсем маленьких детей исследование выполняется, чтобы посмотреть формирование основных биоритмов. ЭЭГ можно провести как дневного, так и ночного сна, а также суточный мониторинг, в зависимости от цели.

Важно сказать, что непосредственно само исследование не ставит диагноз. Это дополнительная процедура, которая позволяет выявить те или иные заболевания, но чаще всего — эпилепсию различной этиологии. Показанием к проведению ЭЭГ сна является задержка речи — у детей с такой проблемой могут быть выявлены разряды эпилептиформной активности, которые мешают нормально развиваться. Также показанием может быть недоношенность, гидроцефалия, генетические патологии, головные боли, мигрени. ЭЭГ сна выполняется еще и пациентам в состоянии комы, благодаря нему врачи-нейрофизиологи могут давать какие-либо прогнозы по состоянию таких детей.

В вопросе подготовки каждого ребенка к проведению ЭЭГ сна должен быть индивидуальный подход. Наша задача — сделать так, чтобы пациент уснул. Когда к нам записываются на исследование, мы выясняем, какой режим у малыша: бывает такое, что он спит исключительно у мамы на груди. Если это уже более осознанный возраст, то мы советуем родителям в ночь перед исследованием уложить ребенка как можно позже: допустим, в 1:00 они ложатся, а в 5:00 встают. По усмотрению врача может быть также назначен прием антигистаминного препарата, вызывающего сонливость. Но специальные снотворные средства не используются, так как они будут влиять на результат исследования. Сон должен быть естественным.

ЭЭГ, проводимое именно во сне, считается более информативным. Когда мы его выполняем во время бодрствования, кора головного мозга задерживает биотоки: мозг занят другими задачами — говорить, смотреть, дышать, есть. А когда ребенок засыпает, кора мозга отключается, и все патологии, если они есть, начинают выходить наружу.

Материал и фото предоставлены пресс-службой РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России