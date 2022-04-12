ВТБ снизил ставки по кредитам наличными

Кредит наличными в ВТБ доступен в размере от 30 тысяч до 7 млн рублей на любые цели сроком до семи лет. Оформить заявку клиенты могут на сайте банка, ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе банка. По итогам первого квартала нынешнего года портфель кредитов наличными ВТБ сохранился на уровне 1,8 трлн рублей.

«В марте потребительское кредитование в России испытало серьезное замедление, ставки по новым кредитамвслед за ростом ключевой ставки Банка России сильно выросли и были значительно выше 20%, банки ужесточили свои риск-процедуры, а отдельные игроки на время даже отказались от выдачи кредитов наличными. ВТБ продолжал предоставлять этот продукт, при этом внимательно оценивая платежеспособность будущих заемщиков и стремясь не допустить их просрочки или закредитованности. Нам удалось решить эту задачу, чему способствовали и кредитные каникулы – заявки на отсрочку платежей по потребкредитам уже подали более двух с половиной тысяч наших клиентов», – отметил Евгений Благинин, начальник управления «Потребительское кредитование» банка ВТБ (ПАО).

По его словам, решение Банка России о снижении ключевой ставки стало драйвером улучшения ситуации на рынке.