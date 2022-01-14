Электромясорубка – незаменимая помощница хозяйки

Нажимая на кнопку, не надо уже применять физическое воздействие для получения желаемого результата. Одним из таких приборов является электромясорубка.
Выбирая прибор, потребитель должен опираться на следующие характеристики:
- Мощность. Как правило, этот параметр, чем больше, тем лучше. Существуют модели электроприборов, имеющих мощность 200, 300, 600, 700, 850 Вт. Последние варианта являются самыми мощными, которые справятся с любым видом мяса и прочими продуктами.
- Производительность. Эта величина также варьируется от полукилограмма мяса до 4,5 килограмм в минуту. Для масштабных производств последний вариант техники более оптимальный.
- Наличие насадок. Некоторые модели электромясорубок могут оснащаться следующими видами насадок: пресс, овощерезка, формы, набивки, шнековые элементы.
Наиболее популярными вариантами электромясорубок являются:
- UNIT URG-457. Основными характеристиками этой модели являются: металлический корпус и лоток, мощность двигателя варьируется от 700 до 1500 Ватт, наличие защитной системы от перегрузок и три режима работы. Преимущества: небольшая стоимость электроприбора, основной механизм сделан из металла, гарантийный срок два года, нож изготовлен из нержавеющей стали.
- Zelmer 687,5. Страна-изготовитель Польша. Имеет пластиковый корпус и резиновые ножки. Мощность такой электромясорубки варьируется от 200 до 500 Ватт, а производительность достигает до полутора килограммов в минуту. Преимущества состоят в низкой цене модели, отличной производительности, хорошем качестве. Мясорубка комплектуется насадкой для колбасы, пластиковым лотком и толкателем, двумя решетками, отверстия которых имеют разный диаметр.
- Panasonic MK – MG1300WTQ. Страна – производитель Япония. Электроприбор имеет пластиковый корпус, металлический лоток, три решетки и самозатачивающиеся ножи. При мощности в 200 ватт имеет хорошую производительность – 1,2 килограммов в минуту. Преимуществами модели являются: небольшая стоимость, минимальное потребление электроэнергии, хорошая производительность, наличие кованых самозатачивающихся ножей, небольшой уровень шума.
- Panasonic MK-G1800PWTQ. Бюджетный вариант, однако, производительность его достигает до 1,6 килограмма при мощности в 330 Ватт. Достоинствами такой модели служат: отличная комплектация, наличие самозатачивающихся ножей, хорошая производительность, безопасность в использовании, высокая степень надежности.
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