В Новосибирской области активизируют проверки соблюдения режима QR-кодов

За минувшую неделю на территории региона было проведено 845 рейдовых мероприятий по пресечению распространения COVID-19. Выявлено 42 нарушения и составлено 11 административных протоколов, направлено в суд — 11. В отношении физических лиц выявлено 248 нарушений. Число граждан, не допущенных на мероприятия в связи с отсутствием QR-кодов или сертификатов — 2, сообщила пресс-служба правительства региона.

— Особое внимание в ближайшее время будет уделено проверке исполнения режимов QR-кодов, будет усилен контроль за соблюдением противоэпидемических мер, — отметил в ходе совещания заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка.

В целом на минувшей неделе был принят ряд решений, которые свидетельствуют: власти региона готовятся к новой волне коронавируса, в том числе росту количества зараженных новым штаммом омикрон.

В частности, Минздрав региона объявил, что в образовательных организациях Новосибирской области 14 и 21 января пройдет бесплатное добровольное экспресс-тестирование 11-классников на коронавирус с целью сохранения стабильной эпидемиологической ситуации, сдерживания роста новых случаев заболевания среди детей и предотвращения перехода на дистанционное обучение.

В этот же день глава областного Минздрава призвал жителей региона не затягивать сроки ревакцинации от COVID-19.

— Видим, что появились случаи госпитализации пациентов, которые были привиты более шести месяцев назад и вовремя не прошли ревакцинацию. Рекомендации ВОЗ предусматривают, что в период пандемии ревакцинация должна осуществляться по прошествии 6 месяцев после вакцинации. У многих сейчас наступает время ревакцинации, не оставляйте это на потом, приходите на наши пункты вакцинопрофилактики, — отметил в ходе брифинга министр здравоохранения Константин Хальзов.

На 13 января первым компонентом в регионе привились более 1 млн 407 тысяч жителей региона. Полный курс вакцинации прошли более 1 млн 333 тысяч человек. Имеющийся в регионе запас вакцин — более 555 тысяч доз. Также министр отметил, что система здравоохранения региона готовится к возможному росту заболеваемости, будет использован опыт работы в условиях третьей волны. Свободный коечный фонд в коронавирусных госпиталях в настоящее время составляет 35%.

В конце недели губернатор Андрей Травников поручил развернуть дополнительные мощности для колл-центров региона.

— Мы понимаем, что в связи с омикроном ситуация может развиваться совершенно по-другому. Уже сегодня даны все поручения разворачивать дополнительные мощности для колл-центров — это дополнительные рабочие места, каналы связи; вести переговоры с Новосибирским медицинским колледжем и Новосибирским государственным медицинским университетом, готовить мобилизацию непрофильных специалистов. Мы предполагаем, как минимум на 30% к началу пятой волны увеличить мощности колл-центров, — подчеркнул Андрей Травников в ходе дискуссии «Уроки пандемии: домашнее задание для регионов» Гайдаровского форума.

По данным оперативного штаба, на утро 14 января в регионе было зарегистрировано 98 396 случаев коронавируса (+242 за сутки), в том числе — у 11 271 ребенка. 69 098 пациентов выписаны с выздоровлением (+309 за сутки). Скончались пятнадцать пациентов. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 411 человек. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 504 пациента, в том числе 26 детей. В отделениях реанимации находятся 275 человек. На ИВЛ — 41 пациент. Всего в Новосибирской области сделано 3 401 239 тестов на коронавирус.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3 464 обращения.

Напомним, правительством Новосибирской области одобрено продление ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, до 1 апреля 2022 года, предписано обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лицам в возрасте 60 лет и старше, а также расширен перечень организаций для посещения по системе QR-кодов.