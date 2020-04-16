Елизавета Боярская и Евгений Миллер поучаствуют в онлайн-квартирнике «Балкон ТВ»

Артисты Стеб-арт студии «ХА! МЫ!» пригласят на свой телевизионный «балкон» актеров из Новосибирска, Санкт-Петербурга и Москвы. Одиннадцатый по счету эфир начнётся 16 апреля в 15 часов, сообщили в Кабаре Кафе «Бродячая собака».

В программе очередной встречи онлайн – моноспектакль Артема Находкина «Армандир», разговор с актрисой Малого драматического театра – Театра Европы Елизаветой Боярской и актером Московского театра Олега Табакова Евгением Миллером, а также интерактивное общение со зрителями.

Отмечается, что трансляции проходят в соцсети ВК на странице кабаре-кафе «Бродячая собака», на страницах театральной компании «Гамма» в youtube и Instagram.

В начале апреля ООО «Сибирская генерирующая компания» поддержала новый интерактивный театральный проект для тех, кто дома — встречу онлайн с артистами новосибирских театров. Ежедневно на «Балкон ТВ» — литературные чтения, музыка, юмор и просто живое общение. Эфир начинается в 15:00, а запись зрители могут увидеть вечером этого же дня.

Фото предоставлено организаторами