«Прямые линии» о мерах поддержки

В общественной приёмной губернатора 17 апреля пройдут две «прямые телефонные линии» о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, а также о социальной поддержке граждан в период действия режима повышенной готовности на территории Новосибирской области.

С 10.00 до 12.00 в общественной приёмной губернатора по бесплатному телефону 8-800-700-84-73 будет работать «прямая линия» по вопросу «О мерах поддержки малого и среднего бизнеса в период действия повышенной готовности на территории Новосибирской области». На вопросы представителей бизнеса ответят сотрудники министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства и министерства экономического развития региона.

С 14.00 до 16.00 по бесплатному телефону 8-800-700-84-73 состоится вторая «прямая линия» по вопросу «О мерах социальной поддержки граждан в период действия режима повышенной готовности на территории Новосибирской области». Жители региона смогут задать интересующие их вопросы представителям региональных министерств труда и социального развития, здравоохранения, образования, а также Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Фото: pixabay.com, автор- Lunafelicia