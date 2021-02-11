«ЭЛСИБ» направит более 2 млрд руб на модернизацию производства

В рамках инвестиционной программы и комплексного обновления кранового хозяйства в научно-производственном объединении «ЭЛСИБ» запущен новый электромостовой кран грузоподъемностью 50/10 тонн, изготовленный ООО «НПО Спецкран». Стоимость проекта составила 22,8 млн руб, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что монтаж аналогичного крана планируется в конце года. В текущем году будет смонтирован еще один кран грузоподъемностью 15/3 тонны. Также будет заключен контракт на приобретение козлового крана грузоподъемностью 20/5 тонн на открытый склад.

— Сегодня на заводе в процессе поставки и подготовки к монтажу находится еще целый ряд сложного технологического и другого оборудования зарубежного и отечественного производства, — уточнили в пресс-службе.

В ближайшие три года (2021 – 2023 гг.) НПО «ЭЛСИБ» направит более 2 млрд руб на капитальный ремонт, модернизацию и техническое перевооружение производства.