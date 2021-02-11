Что скрывает президентская ипотека: стоит ли брать и почему

Интересный факт, не смотря на то, что 2020-й выдался непростым, количество жилья, введенного в эксплуатацию, осталось на прежнем уровне. По данным Росстата и в 2019, и 2020 году было введено более 80 млн. кв. м.

А весной 2020 года стартовала президентская программа льготной ипотеки по рекордно низкой ставке от 6,5% годовых. Она вызвала у россиян огромный спрос на покупку квартир в новостройках, который также повлиял темпы ввода жилья.

Банк Акцепт стал одним из первых, аккредитованных по госпрограмме. Для него программа также стала мощным драйвером роста ипотечного кредитования еще на старте. В 2020 году выдачи кредитов выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019года. А если говорить про кредитование на первичном рынке, то рост составил 250%! В октябре каждая пятая сделка по ипотеке была кредитом по государственной программе. Банк Акцепт досрочно освоил весь полученный лимит и неоднократно запрашивал дополнительный, чтобы удовлетворить потребности всех клиентов.

Сейчас госпрограмма продлена до 1 июля 2021 года. Банк Акцепт не только продолжил активное участие в ней, но и предлагает ипотеку по еще более низкой ставке – от 5,85% годовых!

Основные условия:

приобретение квартир в новостройках;

сумма – до 6 млн. руб. (для Московского региона до 12 млн. руб.);

срок – до 25 лет;

первоначальный взнос от 20%;

Возможно использование материнского капитала в качестве первоначального взноса или гашения!

А для тех, у кого уже есть ипотека, снижены ставки на рефинансирование ипотечных кредитов других банков – от 7,9% годовых!

Преимущества:

возможность рефинансирования ипотеки на приобретение квартир и апартаментов;

сумма – до 6 млн. руб. (для Московского региона – 15 млн. руб.);

срок – до 25 лет;

возможность получения дополнительного кредита на потребительские цели по льготной ставке;

возможность сократить размер ежемесячного платежа или срок гашения;

возможность выбора любой удобной формы гашения кредита – аннуитетные или дифференцированные платежи;

возможность использования материнского капитала.

Подать заявку на ипотеку или рефинансирование можно онлайн либо обратиться в один из офисов банка.

Подробности по телефону 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года отметил 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

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