ЭЛСИБ отгрузил турбогенератор для АО «Архангельского ЦБК»

В середине мая завод ЭЛСИБ завершил отгрузку турбогенератора ТФ-60Н-2У3 с воздушным охлаждением номинальной мощностью 60 МВт, который войдёт в состав нового турбоагрегата для ТЭС-1 АО «Архангельского целлюлозно-бумажного комбината», сообщили в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что турбоагрегат будет оснащен современной системой диагностики «ПРАНА», которая позволит контролировать его техническое состояние во время работы. Благодаря наличию этой системы энергообъект получит дополнительный уровень надёжности.

ТЭС-1 – важный элемент энергохозяйства комбината. Её турбоагрегаты вырабатывают электроэнергию, которая идёт на нужды производств комбината, а также жилищно-коммунального сектора Новодвинска.

На станции работает пять генераторов разной мощности от 12 до 60 МВт. ТФ-60Н-2У3 поставляется взамен отработавшего свой ресурс турбогенератора ТВФ-60.

Демонтаж старого турбоагрегата, вспомогательного оборудования и маталлоконструкций проводился с декабря прошлого года.

АО «Архангельский ЦБК» – одно из ведущих лесохимических предприятий России и Восточной Европы. Производит картон, целлюлозу, бумагу, тетради.

НПО «ЭЛСИБ» ПАО – единственное предприятие тяжелого энергомашиностроения на территории Сибири и Дальнего Востока. На сегодняшний день ЭЛСИБ имеет полный инженерно-производственный цикл от проектирования и изготовления до сервисного обслуживания турбо- и гидрогенераторов, электрических машин различной мощности.

Фото предоставлено пресс-службой НПО «ЭЛСИБ» ПАО