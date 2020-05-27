Как получить займ с плохой кредитной историей

Даже незначительные просрочки могут повлиять на конечное решение финансовой организации, в которую вы обращаетесь за займом. Стоит отметить, что банки по-прежнему обращают особое внимание на добросовестность клиентов. Более того, с появлением общей базы персонального кредитного рейтинга каждого физического и юридического лица сложностей только прибавилось. Но параллельно с этим на помощь приходят микрофинансовые организации (МФО), в которых можно брать займ онлайн с плохой кредитной историей.

Микрокредиты – двойная поддержка

Прежде всего, стоит отметить, что МФО завоевали внимание и доверие клиентов благодаря многим выгодным услугам и опциям. Так, процедура оформления кредита максимально упрощена – получить займ онлайн на карту можно, не выходя из дома или офиса. Для этого нужно иметь паспорт гражданина РФ и второй документ, подтверждающий личность. Кроме того, микрозаймы – это небольшие суммы, чаще всего от 3000 рублей, которые берут на непродолжительный срок – от нескольких дней до пары месяцев.

Главным конкурентным преимуществом микрокредита по сравнению с классическими потребительскими кредитами является возможность получить деньги, даже если кредитная история в прошлом была испорчена. Никакие просрочки не повлияют на принятие решения.

Помимо прочего, не нужно думать, что кредитная история испорчена безвозвратно, даже если просрочка была не одна. Благодаря микрозаймам в МФО ее можно улучшить, таким образом, повысив свои позиции в персональном кредитном рейтинге. Чтобы исправить кредитную историю, необходимо своевременно вносить все платежи по всем займам, которые вы будете брать в дальнейшем. График платежей всегда доступен в договоре, а также в личном кабинете на сайтах большинства МФО. В итоге если вы обращаетесь в микрокредитную организацию за займом, то получаете не только нужную сумму на непредвиденные расходы, но и шанс улучшить кредитную историю. В будущем это повлияет на выдачу более крупных сумм.

Тем не менее, если внесение очередного платежа по займу становится серьезной проблемой для заемщика, то специально для таких случаев некоторые МФО предусмотрели услугу пролонгации займа, позволяющая перенести дату платежа на более поздний срок – как правильно, на 1, 2 или 4 недели на выбор. Это весьма удобная опция, которая позволяет клиенту вовремя погасить задолженность и тем самым не подпортить свою кредитную историю еще больше.

Испорченная кредитная история и низкий кредитный рейтинг – не повод отчаиваться. Благодаря МФО вы получаете одновременно и финансовую поддержку, и шанс исправить допущенные в прошлом ошибки. Нужно лишь ответственно отнестись к выбору микрофинансовой организации, отдавая предпочтение самым надежным компаниям.