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«Ем одни огурцы и толстею». Или откуда берутся скрытые калории

  • 23/12/2019, 08:46
Приходилось ли вам слышать когда - то о понятии "скрытые калории"? Впрочем, если проблема лишнего веса не стоит остро в вашей жизни, то и забивать голову ненужной информацией не стоит.

А вот тем, кто всячески пытается скинуть пару тройку лишних килограммов знать о существовании скрытых калорий просто необходимо. Невидимые или скрытые калории играют очень важную роль в похудении. А точнее, в неудачах с похудением.

Пожалуй, это самая востребованная и животрепещущая тема у представительниц слабого пола. Обладательницы пышных форм, желая сбросить лишние килограммы, не спешат записываться на консультацию к специалисту, а сами начинают собирать информацию о похудении на сомнительных форумах или сайтах. Пробуют всевозможные диеты и методы похудения, но всё безрезультатно.

Женщины не обращают внимания на очевидный факт, что для того чтобы уменьшить количество употребляемых калорий, совсем не обязательно уменьшение количества пищи. Ведь в результате уменьшения количества порции вы не получите ничего кроме как плохого настроения и упадок сил. В конечном итоге человек не выдерживает такого режима и срывается, сьедая всё, что лежит на видном месте. Но ведь можно поступить иначе, проблема решится, если убрать скрытые калории. Чтобы лучше понять, что такое скрытые калории? рассмотрим один пример.

Почти всю свою осознанную жизнь Валентина жила и ни в чём себе не отказывала. После работы она любила зайти в ближайшее кафе на чашечку чая с пирожным. Встав однажды на весы и увидев цифру 110 кг, Валентина ужаснулась. Теперь стало понятно, откуда взялась боль в ногах, одышка и тахикардия. Решение принялось сразу — нужно худеть. Первым делом Валентина положила подальше свою поварённую книгу и закупилась свежими фруктами и овощами. Уменьшила порции и начала регулярно пить по стакану чистой воды в течении дня. Первое время было особенно тяжёлым, но Валентина выдержала и за 10 дней похудела на 3 килограмма. А дальше вес встал. Женщина не могла понять, в чём проблема, и обратилась к специалисту. Именно от него Валертина узнала о скрытых калориях. Для того, чтобы более подробно и ясно объяснить, что такое скрытые калории, рассмотрим некоторые примеры.

Возьмём обыкновенный кусочек ржаного хлеба весом 50 грамм. Это 50 ккал. И отрезаем у него горбушку. В результате чего калорийность хлеба уменьшилась примерно вдвое, а объем остался почти прежним.

А теперь попробуйте проанализировать свой рацион и сократить калорийность не за счет уменьшения порции, а за счет именно этих невидимых калорий.

Переходим к салату. Смесь из помидоров, огурцов, петрушки и красного перца, заправленного оливковым маслом имеет калорийность 180. А теперь попробуйте заправить этот салат смесью лимонного сока и 2,5 % кефира. Поверьте, это будет не менее вкусно, а калорийность снизится примерно на 80 ккал.

Далее переходим к курице. Если вы хотите скушать куриную ножку, то это 410 калорий. Попробуйте заменить её на вареную без шкурки, ведь именно шкурка и находящийся под ней жир и дают это огромное количество калорий. Таким образом вы снизите калорийность на 275.

Важно запомнить простое правило, что жир начинает активно откладываться, если в организм поступает больше калорий, чем человек может израсходовать. Чудес не существует. Наверняка, многие из вас хотели бы съесть к примеру одно яйцо с бананом, и энергии после такого перекуса хватило бы, скажем, дней на 5.

Иногда мы слышим такое слово как «инсулинорезистентность». Это не что иное, как результат неконтролированого приёма пищи, особенно с акцентом на сладости. Человек постоянно хочет есть, набирает лишний вес. Это всё ведёт к тому, что может появиться сахарный диабет второго типа. А вот это уже серьёзно.

В психологии существует понятие как бодипозитив. Бодипозитив — его можно ещё назвать психозащитой. Это когда человек осознанно или подсознательно ищет оправдание своему лишнему весу или списывает на него какие то неудачи. К примеру, «он развёлся со мной потому что я толстая», или «повышение на работе дали худой коллеге» и т.д. И часто за этим всем человек даже не осознаёт, что причина далеко не в этом.

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