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Новосибирская область направит дополнительно 112 млн рублей на строительство новых школ

Речь идет о предоставлении из федерального бюджета субсидий в период 2020-2022 годов в рамках ряда направлений.
  • 22/12/2019, 10:12
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Почти 112 млн рублей будет дополнительно направлено на создание новых мест в сельских школах и поселках городского типа Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Соответствующий проект соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий был одобрен на заседании правительства региона 20 декабря.

Как сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, речь идет о предоставлении из федерального бюджета субсидий в период 2020-2022 годов в рамках ряда направлений.

— В частности, на модернизацию технологий и содержания обучения в соответствии с новым ФГОС в 2020 году будет направлено почти 26 млн рублей, более 20 млн рублей из которых – средства федерального бюджета. На создание новых мест в сельских школах и поселках городского типа в 2022 году будет направлено почти 112 млн рублей, 107,5 из которых – средства федерального бюджета, — говорится в сообщении пресс-службы.

Проекты соглашений о предоставлении субсидий бюджету Новосибирской области из федерального бюджета были одобрены на заседании правительства Новосибирской области.

Кроме того, на заседании правительства было одобрено перераспределение субсидии на работы по строительству школы по ул. Виктора Шевелева в Кировском районе г. Новосибирска. На строительство школы уже в 2019 году будет дополнительно направлено почти 170 млн рублей, 132,5 из которых – средства федерального бюджета.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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