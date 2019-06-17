«Эндосервис» готовит к запуску производство новой продукции

Резидент новосибирского Медтехнопарка ООО «Эндосервис» дорабатывает технологию производства бесцементных чаш для протезов с уникальным биопокрытием.

— Организм должен сам интегрироваться в протез, то есть кость врастет в протез и составит с ним единое целое, — рассказывает сотрудник ООО «Эндосервис» Роман Лаврищев. — Поэтому покрытие протеза должно быть пористым и при этом грубым, чтобы кость вросла эффективно. Ранее мы использовали покрытие, которое производил Институт металлургии и материаловедения им. Байкова. Оно было хорошим, но не отвечало международным требованиям о пористости, по высоте вершин и ряду других инженерных параметров.

Компания попыталась найти партнеров за рубежом, отправляя произведенные в Новосибирске чаши для протезов на покрытие в Италию. Однако, по словам собеседника InfoPro54, несмотря на высокое качество и соответствие итальянского покрытия необходимым параметрам, оно требовало больших затрат — как временных, так и финансовых. В итоге было принято решение реализовать опыт итальянцев дома — в Новосибирской области.

Сейчас компания дорабатывает новую технологию производства и решает вопросы логистики поставок усовершенствованных протезов федеральным медцентрам. Среди них: НИИТО им. Цивьяна (Новосибирск), Иркутский научный центр хирургии и травматологии, ФГБОУ ВО СГМУ им. Разумовского (Саратов). «Эндосервис» уже представил образцы продукции, и теперь медучреждения ждут партии на апробацию. По словам собеседника InfoPro54, в год компания готова изготавливать около 3,5-4 тысяч бесцементных чаш с инновационным биопокрытием. В планах «Эндосервиса» выход и на зарубежные рынки.

— Сейчас мы проходим регистрацию в странах ближнего зарубежья, — рассказывает Роман Лаврищев. — В Кыргызстане она завершена, в других работа еще идет. Но на первом этапе мы планируем заниматься продвижением продукции внутри России.

Ранее на пресс-конференции в ТАСС гендиректор АО «Инновационный медико-технологический центр Медицинский технопарк» (Новосибирск) Екатерина Мамонова отмечала, что в реализацию проекта компании «Эндосервис» вложено 35 млн рублей, из них 17 млн составило финансирование из «Фонда Бортника». Остальная сумма — собственные средства компании.

— Сегодня есть только две точки, где на чаши протезов может наноситься такое покрытие: одна в Италии, другая в Новосибирске. Наш проект очень прорывной. Думаю, что в течение 2019 года мы выйдем на понятные параметры по его масштабированию. Надеюсь, это будет широкое производство, — говорит гендиректор Медтехнопарка.

ООО «Эндосервис» — разработчик и производитель эндопротезов суставов и медицинского инструмента с 1993 года, сообщается на официальном сайте компании. Руководитель — Роман Дорожкин. Компания входит в число резидентов Новосибирского Медтехнопарка.

Фото предоставлено компании ООО «Эндосервис»