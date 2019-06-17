В Сбербанке застройщикам расскажут об информационном моделировании зданий и его применении в строительстве

Мероприятие пройдет с участием министерства строительства Новосибирской области и департамента строительства и архитектуры Новосибирска.

Приглашенные на встречу эксперты расскажут о задачах и перспективах перехода на BIM, принципиальных изменениях моделей расчетов финансовой и инвестиционной эффективности в жилищном строительстве при использовании проектного финансирования, а также опыте застройщиков при переходе на информационное моделирование. Кроме того речь пойдет о том, как обеспечивается прозрачность инвестиционно-строительного процесса с помощью технологий BIM (контроля качественных, объемных и стоимостных показателей). Одним из экспертов станет управляющий партнер EXINCO, председатель Экспертного совета по BIM при Российской Гильдии управляющих и девелоперов Сергей Должников.

Для участия в семинаре необходимо направить в произвольной форме заявку на электронный ящик oagrib@sberbank.ru или позвонить по телефону 8-913-954-90-58 до 14:00 19.06.2019.

Мероприятие пройдет 20 июня, в четверг, по адресу г. Новосибирск, пр-т Димитрова, 2 (конгресс-холл). Начало в 14:00.

Фото предоставлено пресс-службой банка. Возраст 18+