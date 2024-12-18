Энергетики подвели итоги работы по подключению к электрическим сетям

Технологическое подключение к электрическим сетям представляет собой одно из основных направлений работы «Россетей Новосибирск» (АО «РЭС»), что вновь подтверждается итогами 2024 года. В течение последних 11 месяцев новосибирские энергетики обработали свыше 30 тысяч запросов по вопросам подключения. Более 26 тысяч обращений поступило через call-центр, а около 6,8 тысячи — через чат-бот. В целом, за отчетный период было выполнено порядка 6350 подключений, а также заключено около 6600 новых контрактов. При этом среднее время, необходимое для технологического подключения, сократилось на 17,7% по сравнению с предыдущим годом.

В рамках национальных проектов «Образование», «Культура», «Здравоохранение» и других крупных федеральных инициатив, в этом году в Новосибирской области были возведены электросети для следующих объектов: несколько поликлиник в районах области, 19 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), пять школ, культурно-досуговый центр в к.п. Озеро-Карачи, детская школа искусств в г. Черепаново, научно-исследовательский институт в Калининском районе Новосибирска, а также другие социально значимые объекты.

Среди многообещающих проектов, по которым в текущем году были подписаны договора на подключение к электросетям, выделяются несколько ключевых. Это строящийся микрорайон Клюквенный с предельной нагрузкой около 9 МВт, территория инновационного и научного центра «СмартСити-Новосибирск» в Советском районе с мощностью примерно 5 МВт, промышленно-логистический парк в Искитимском районе Новосибирской области также мощностью порядка 5 МВт и 26 объектов системы водоснабжения и водоподготовки, реализуемых в рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области».

Что касается работы с клиентами, значительно улучшена доступность услуг технологического присоединения к сетям. Специалисты отметили, что количество электронных заявок увеличилось почти на 7%, что свидетельствует о результате внедрения электронных сервисов. Важную роль в этом сыграло создание возможности подачи заявок через единый портал государственных услуг.

Кроме того, в 2024 году компания завершила внедрение автоматизированной системы управления процессами на основе «1С: Предприятие 8. ERP Энергетика 2». Это решение помогло интегрироваться с существующими информационными системами и сервисом «Личный кабинет» для заявителей, при этом соблюдая требования к информационной безопасности и поддерживая курс на импортозамещение. Успех превзошел ожидания энергетиков, и проект стал лауреатом конкурса «1С: Проект года».