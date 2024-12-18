Режим повышенной готовности планируют ввести на мосту в Новосибирске

В целях недопущения возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с ухудшением конструкций моста через реку Тула по улице Петухова на объекте вводится режим повышенной готовности. Об этом говорится в проекте постановления мэрии Новосибирска, опубликованном на сайте муниципалитета.

МКУ «Гормост» поручено провести торги для определения подрядчика и проведения капитального ремонта моста через реку Тула со сроком исполнения в 2026 году.

Департаменту транспорта мэрии поручено обеспечить введение временного ограничения движения транспортных средств для обеспечения безопасности дорожного движения на период выполнения работ по капитальному ремонту моста через реку Тула.

Напомним, мост через реку Тула находится в начале улицы Петухова недалеко от Хилокского кольца. Улица Петухова является транзитным коридором для фур, которые проходят через Новосибирск.

Напомним, в 2023 году в рамках контракта между МКУ «Гормост» и ООО «МТ-СТРОЙ» в 2023 году был отремонтирован мост через реку Тулу на ул. Сибиряков-Гвардейцев. В 2024 году на мосту были выявлены дефекты, которые подрядчик устранил по гарантии.

Река Тула относится к малым рекам города. Весной русло реки и расположенные по ее берегам объекты попадают в зону подтопления.

Ранее редакция сообщала о том, что трубы со стоками перекрыли на берегу Тулы в Новосибирске. До конца года будет забетонировано 5 труб, сбрасывающих стоки в малые реки города.