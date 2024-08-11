Эпидемиолог Королева: каждый десятый является носителем менингококковой инфекции

Каждый десятый человек — носитель менингококковой инфекции. К таким неутешительным выводам пришли специалисты.

Как рассказала заведующая лабораторией эпидемиологии менингококковой инфекции и гнойных менингитов Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н. Ирина Королева, в мире только за один год было зарегистрировано 2,5 миллионов случаев заболевания.

— Среди заболевших половина (51%) — дети до пяти лет. Это огромная доля, — отметил специалист.

Специалисты отмечают неравномерность распространения заболевания: особенно велики показатели в странах Африканского континента и Юго-Восточной Азии. Это самые уязвимые территории по бактериальным менингитам. Заболеваемость здесь достигает более 300 на 100 тысяч населения.

Масштаб летальных случаев от менингококковой инфекции также впечатляет: в 2019 году было зарегистрировано 236 тыс. случаев, из которых почти половина (47%) приходилась на детей до 5 лет. Там, где выше заболеваемость, соответственно, больше смертей.

В России более высокий уровень заболеваемости выявлен в Центральном федеральном округе с его высокой плотностью населения и большими миграционными потоками.

Заболеваемость менингококковой инфекцией возрастает в осенний период, когда люди возвращаются из отпусков. Также играет роль носительство менингококка, которое достигает 10% в общей массе населения.

Второй сезонный подъем инфекции приходится на весенний период. На фоне ослабленного организма после зимы и сезонных вирусных инфекций возможно развитие генерализованных форм менингококковой инфекции.

В России доступны две вакцины от этого заболевания.

— Одна — полисахаридная моновакцина, защищающая от менингококка серогруппы А (применяется у детей с 1,5 лет и у взрослых). Вторая — конъюгированная вакцина, с более сложным строением, поликомпонентная, защищающая от 4 серогрупп менингококка — A, C, W, Y. Она рекомендована для применения у детей с 9 месяцев, — отмечается эксперт.

Вторая вакцина быстро вырабатывает иммунитет к возбудителю инфекционного заболевания у всех возрастов, включая младенцев. Она имеет высокую иммуногенность, защищает от четырех серогрупп менингококка и особенно эффективна у детей.

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